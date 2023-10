[EN IMAGES] Imposante manifestation pro-Palestine à Québec

Des centaines de manifestants pro-palestiniens ont, de nouveau, pris la rue samedi à Québec, afin de dénoncer les «crimes de guerres» qui ont causé la perte de milliers de civils dans la bande de Gaza.

Les protestataires ont commencé à se réunir vers 13h face à l’Assemblée nationale comme ils l’avaient fait le 17 octobre dernier, dans la foulée de la frappe israélienne sur un hôpital de la ville de Gaza tuant plusieurs centaines de civils.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Pendant leur marche à travers le Vieux-Québec samedi, ces derniers réclamaient un «cesser le feu immédiat» tout en appelant à la libération de la Palestine et en condamnant l’État «terroriste» d’Israël.

«Israël terroriste, Canada complice», criaient-ils à répétition, en colère.

Crédit : Nicolas St-Pierre

«Je suis extrêmement triste de voir que le Canada approuve ce qui ce passe en ce moment alors que de nombreux civils sont tués chaque jours», explique un manifestant masqué qui a préféré taire son identité.

Crédit : Nicolas St-Pierre

«Il faut absolument que ça cesse»

«J’ai plusieurs amis qui ont toujours de la famille en Palestine et qui sont sans nouvelles ou que leurs frères, sœurs, cousins ou même parents ont été tués. Ça n’a aucun sens, le nombre de victimes continuent d’augmenter», explique Clément Aguilard.

«C’est un drame. Plusieurs Québécois ne sont même pas au courant de ce qu’il se passe là-bas parce que ça ne les touche pas, mais il faut se mettre à leur place, c’est littéralement un génocide en ce moment», ajoute-t-il.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Même s’ils n’ont aucun lien avec la Palestine, de nombreux Québécois d’origine ont tout de même tenus à venir apporter leur soutien à la communauté qui vit des moments difficiles actuellement.

« Il faut absolument que ça cesse. Je ne suis pas palestinien et je n’en connais pas personnellement, mais c’est terrible ce qu’ils vivent actuellement et si on regarde le conflit dans son ensemble, c’est normal que la communauté soit en colère », ajoute Daniel Guimont venu apporter son soutien.

Une aide supplémentaire de 50 M$

Un peu plus tôt samedi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a annoncé que le Canada ajoutait 50 M$ supplémentaire en soutien aux organismes humanitaires du Proche-Orient lors de son discours au Sommet pour la paix au Caire, en Égypte.

Ce montant s’ajoute aux 10 millions de dollars annoncés la semaine dernière par le ministre du Développement international, Ahmed Hussen.

430 ressortissants canadiens et leurs familles seraient d’ailleurs toujours coincés à Gaza, depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre dernier par le Hamas qui avait été suivi de représailles sanglantes de l’armée israélienne.