Espagne : 7 bonnes raisons de s’envoler vers San Sebastián

Additionnez bars à pintxos, ambiance festive, plages de sable doré, eaux turquoise et architecture Belle Époque et vous obtenez la station balnéaire la plus chic d’Espagne. Celle qu’on connait sous le nom de San Sebastián ou de Donostia (en basque) est un petit bijou niché au bord de la mer Cantabrique qui saura vous émerveiller de multiples façons.

Suivez-nous à San Sebastián dans le Pays basque espagnol!

1. Pour sa culture basque, unique

Lucian Alexe / Unsplash

Partagé entre la France et l’Espagne, le Pays basque, qui s’étend de l’océan Atlantique aux montagnes des Pyrénées, est reconnu pour son identité forte caractérisée notamment par sa musique, ses danses, ses célébrations et sa cuisine. Vous serez probablement étonné d’apprendre que la langue traditionnelle basque (l’euskara) est l’une des plus anciennes d’Europe et que son origine représente encore un mystère. D’ailleurs, pour vous imprégner de cette culture distincte et mieux comprendre les événements qui ont marqué l’histoire du Pays basque, assurez-vous de visiter le musée San Telmo, situé au pied du mont Urgull, dans la vieille ville de San Sebastián.

Quick Ps / Unsplash

2. Pour ses fameux pintxos

ERIKA TREMBLAY, Agence QMI

La vieille ville (Parte Vieja) de San Sebastián est le repère de prédilection des foodies qui viennent faire la tournée des bars à pintxos (la version basque des tapas) et flâner autour de la Plaza de la Constitución. Ouverts jusqu’à tard dans la nuit, ces établissements gourmands servent une belle variété de ces bouchées traditionnellement formées de petites tranches de pain avec des garnitures variées retenues par une pique (pintxo). Toutefois, la ville basque étant devenue reine en matière de créativité, ces amuse-bouches sortent aujourd’hui du cadre.

ERIKA TREMBLAY, Agence QMI

Alors que certains bars vous offrent une ambiance plus traditionnelle, d’autres affichent un décor moderne et présentent un menu aux saveurs éclatées. Si vous souhaitez faire comme les gens de la place, arrêtez-vous dans un bar pour déguster un ou deux pintxos et boire un verre de vin ou de cidre local et dirigez-vous vers une nouvelle adresse pour répéter l’expérience.

Psitt! À notre avis, la meilleure façon de s’y retrouver avec ces institutions qui se comptent par centaines dans la vieille ville est d’opter pour un tour guidé.

ERIKA TREMBLAY, Agence QMI

3. Pour sa plage urbaine

David Vives / Unsplash

À la fois mythique et paradisiaque, la Concha est la magnifique plage en demi-cercle qui longe le centre-ville de San Sebastián sur une distance de plus d’un kilomètre. Fréquentée à toute heure de la journée par les vacanciers comme les habitants de la région, elle invite à une séance de détente les pieds dans le sable, à une balade synonyme de panoramas à couper le souffle et, pour les plus aventureux, à une baignade dans ses eaux turquoise qui peuvent être glaciales à certaines périodes de l’année.

Avec son ambiance familiale, la plage d'Ondarreta en est la petite extension du côté du mont Igueldo.

Julia Caesar / Unsplash

4. Pour ses restaurants de classe mondiale

Andrea Huls Pareja / Unsplash

Saviez-vous que pour une population d’environ 185 000 habitants, San Sebastián compte huit restaurants étoilés au Guide Michelin? Ainsi, à l’exception de Kyoto, au Japon, il n’y a pas de destination qui surpasse sa concentration d’étoiles par mètre carré. C’est donc dire que San Sebastián célèbre la créativité de façon exceptionnelle, ce qui lui vaut d’être reconnue aux quatre coins du monde pour sa scène culinaire innovante.

Parmi les expériences incontournables à vivre lors de votre séjour : un repas dans l’un des restaurants trois étoiles Michelin de la ville soit Akelarre, Arzak ou Martín Berasategui (établissement situé à environ 8 km du centre). Mais pour profiter de la crème de la crème de la gastronomie basque, il faudra réserver quelques mois d’avance.

5. Pour ses vagues et ses excursions en mer

Michela Serventi / Unsplash

La plage de la Zurriola, qui borde le quartier de Gros, est le rendez-vous de prédilection des jeunes surfeurs qui viennent s’éclater dans les vagues au plus grand plaisir des spectateurs. Elle accueille aussi des matchs de volleyball et de soccer, en plus d’être le théâtre de différentes compétitions de surf tout au long de l’année. Du côté de la baie de la Concha, vous pourrez voguer paisiblement sur la mer Cantabrique, tout en profitant de magnifiques panoramas sur la ville lors d’une excursion en bateau autour de l’île de Santa Clara.

Hans Jurgen Weinhardt / Unsplash

6. Pour ses deux poumons verts

Ultrash Ricco / Unsplash

La baie de la Concha est encadrée de deux montagnes qui vous offrent l’occasion de vous dégourdir les jambes lors de petites randonnées et de vous en mettre plein la vue en matière de paysages. À l’est se dessine le mont Urgull, sillonné de sentiers et surplombant la vieille ville, tandis qu’à l’ouest, le mont Igueldo, également accessible à pied ou en empruntant le funiculaire en bois qui date de 1912, vous propose un décor de carte postale. Les plus jeunes apprécieront plus particulièrement cette deuxième montagne puisque son sommet est l’hôte d’un petit parc d’attractions avec vue privilégiée sur la mer.

Mikhail Volkov / Unsplash

7. Pour ses musées

En plus du musée San Telmo qui fera le bonheur des amateurs d’histoire, les passionnés d’art contemporain et de design ne manqueront pas la visite de la Tabakalera, un centre culturel installé dans une ancienne manufacture de tabac. Quant aux adeptes de mode, ils planifieront une excursion à 25 km de San Sebastián pour découvrir le musée Balenciaga, qui propose une percée unique dans l’univers du célèbre créateur. Avec des enfants, une escale à l’aquarium et une visite interactive du musée Eureka! seront synonymes de belles découvertes et de moments agréables en famille.

ERIKA TREMBLAY, Agence QMI

Quelques adresses gourmandes à retenir

Atari Gastoleku , pour savourer des pintxos traditionnels et des vins basques, tout en admirant l’architecture de la basilique Santa María del Coro. (Calle Mayor, 18)

pour savourer des pintxos traditionnels et des vins basques, tout en admirant l’architecture de la basilique Santa María del Coro. (Calle Mayor, 18) Mesón Portaletas , pour profiter d’une ambiance familiale pendant que vous dégustez des pintxos offrant une petite twist moderne aux saveurs typiques. (Portu Kalea, 21)

pour profiter d’une ambiance familiale pendant que vous dégustez des pintxos offrant une petite twist moderne aux saveurs typiques. (Portu Kalea, 21) Bar Nestor , pour goûter la célèbre tortilla (omelette espagnole à base de pommes de terre) de cette institution et sympathiser avec les gens de la place. (Arrandegi Kalea, 11)

, pour goûter la célèbre tortilla (omelette espagnole à base de pommes de terre) de cette institution et sympathiser avec les gens de la place. (Arrandegi Kalea, 11) Old Town Coffee , pour boire le meilleur espresso de San Sebastián entouré des surfeurs qui se préparent à aller affronter les vagues de la Zurriola. (Reyes Catolicos Kalea, 6)

pour boire le meilleur espresso de San Sebastián entouré des surfeurs qui se préparent à aller affronter les vagues de la Zurriola. (Reyes Catolicos Kalea, 6) La terrasse de l’hôtel Mercure, pour siroter un cocktail au sommet du mont Igueldo et profiter d’une vue à couper le souffle sur la baie de la Concha.

Photo tirée de la page Facebook Atari

Quelques appartements intéressants à louer à San Sebastián

Dans le quartier branché de Gros:

Cet appartement chic et rénové pour deux ou trois personnes, à une minute à pied du centre-ville.

Photo tirée du site Airbnb

À partir de 181 $ par nuit, plus les frais

Détails et réservations: airbnb.pvxt.net/DKAvvb

Ce «penthouse» pour deux, avec terrasse à 100 mètres de la plage plage Zurriola.

Photo tirée du site Airbnb

Photo tirée du site Airbnb

À partir de 184$ par nuit, plus les frais

Détails et réservations: airbnb.pvxt.net/eKJLLQ

À deux pas de la plage:

Cet appartement idéal pour un couple, en face du marché de San Martín et de la rue Loyola.

Photo tirée du site Airbnb

À partir de 175$ par nuit, plus les frais

Détails et réservations: airbnb.pvxt.net/JzoMMv

Avec vue sur la mer:

L'appartement luxueux Chillida, pour une à trois personnes, avec vue imprenable sur la baie de San Sebastián.

Photo tirée du site Airbnb

À partir de 187$ par nuit, plus les frais

Détails et réservations: airbnb.pvxt.net/oqPkkW

À lire aussi: