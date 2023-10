Étude du PQ: la souveraineté, ni catastrophe ni miracle

Le PQ dévoilera lundi son document estimant la situation financière, dans les premières années, d’un Québec qui serait devenu un pays.

C’est la nouvelle mouture d’un exercice déjà fait dans le passé par le PQ, la dernière fois sous la direction de François Legault.

Limites

L’exercice est nécessaire pour montrer que les souverainistes sont sérieux et ne se lancent pas tête baissée dans une folie.

Chacun sera libre de recalculer, d’examiner la méthodologie, d’en discuter le réalisme, etc.

Mais l’exercice est aussi forcément limité pour deux raisons, l’une politique et l’autre scientifique.

Politiquement, j’imagine mal un fédéraliste qui, après avoir lu le document, dira : oui, vous m’avez convaincu, je change mon fusil d’épaule.

De la même manière, un souverainiste ne renoncera pas à ses convictions même s’il admet que le gouvernement fédéral prend parfois de bonnes décisions.

Ce type d’étude peut enrichir, éclairer, documenter un débat, mais les humains font des choix politiques pour des raisons variées et complexes, souvent émotives.

Les limites scientifiques de l’exercice, elles, tiennent au fait qu’on ne peut jamais prédire l’avenir.

Les conjonctures économiques sont fluctuantes et ont des impacts considérables sur les revenus et les dépenses des gouvernements.

Personne ne sait quelle sera la conjoncture lors de la quatrième ou cinquième année d’un Québec indépendant, mais personne ne sait non plus quelle sera la conjoncture économique pour un Québec demeuré provincial dans quatre ou cinq ans.

Fondamentalement, la prospérité d’un pays ne tient pas à sa taille – le monde est plein de petits pays riches ou pauvres, et de grands pays riches ou pauvres –, mais à son capital humain, à sa mise en valeur, à son attractivité, à ses infrastructures, à ses choix économiques et politiques, etc.

Toutes les études antérieures concluaient que la souveraineté ne serait en elle-même ni une catastrophe, ni un coup de baguette magique. Tout dépendra de ce que nous en ferons.

Il me semble toutefois préférable de prendre nos propres décisions que de subir les décisions prises par un gouvernement fédéral qui n’est pas toujours mal intentionné, mais qui décide sur la base d’un arbitrage entre les besoins différents de dix provinces, et dans un régime où le Québec est de moins en moins influent.

Dépendance

François Legault a pris la triste habitude d’évoquer l’argent reçu d’Ottawa par le truchement du programme de péréquation.

Le problème est qu’Ottawa nous endette à un rythme fou. Cette dette, c’est la nôtre tant que nous sommes dans le Canada.

Il crève aussi les yeux que la fonction publique fédérale souffre d’obésité morbide et que la délirante politique d’immigration a un coût énorme.

Bref, ce qu’Ottawa donne d’une main, il le reprend de l’autre.

Recevoir de la péréquation, c’est recevoir de l’aide sociale. Il fut un temps où François Legault visait à enrichir le Québec plutôt qu’à se réjouir de sa dépendance.

Il avait raison.