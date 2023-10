ALLARD, Carmen



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Carmen Allard, décédée le 8 octobre dernier, au CHSLD Mgr Coderre, à Longueuil, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil, son fils bien-aimé, Maurice, les familles de son beau-frère Germain et de sa belle-soeur, feu Jeanine Monette ainsi que des amis de longue date, dont M. Lucien Racine, les familles Boyer, Caouette et Dehaye.Nous tenons à souligner l'accompagnement chaleureux et bienveillant des employés de la résidence Mgr Coderre, au quatrième étage. Leur présence constante, rassurante et leur communication sans faille, ont facilité le séjour de Carmen et la participation de ses amis auprès d'elle. Merci!Les funérailles auront lieu le samedi 4 novembre 2023, à 11h00 à l'église Sts-Simon-et-Jude, située au 85 rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, QC J5Z 1W9. La famille et les amis y recevront les condoléances à partir de 10h00. La mise en terre se fera immédiatement après le service religieux, au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en la mémoire de Mme Carmen Allard à la Société Alzheimer de Lanaudière ou par des messes à l'intention de Mme Allard.