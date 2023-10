La carrière de Lise Dion en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Il y a 30 ans !

Photo d’archives

L’humoriste à 36 ans, en 1991, vêtue de son inoubliable uniforme de serveuse de beignes. L’idée était de faire rire bien entendu, mais aussi de rappeler avec émotion qu’elle avait bel et bien travaillé au Dunkin’ Donuts de Brossard, alors qu’elle rêvait de devenir humoriste et qu’elle devait subvenir aux besoins de ses enfants.

Le grand départ

Photo Luc Belisle

Avec Patrick Huard, en 1992, trois ans après avoir été consacrée Découverte féminine de l’année au Festival Juste pour rire. Cinq ans plus tard, elle effectuera une grande tournée de son premier one-woman-show. Le public l’adoptera immédiatement, la critique l’encensera et elle remporta pour ce spectacle trois prix Félix à l’Adisq.

Le sourire d’une gagnante

Photo d’archives

Avec son deuxième spectacle en carrière, en 2002, Lise se hissera au sommet de la popularité. Non seulement les billets s’envoleront à vitesse grand V – plus de 100 000 avant la première et plus de 400 000 au total –, mais elle raflera quatre trophées au gala Les Olivier (photo) dont celui du Spectacle d’humour de l’année. Le public en redemandait.

En plus de faire rire

Photo d’archives

Début des années 2000. Le public découvrait le talent de comédienne de la belle Lise puisque Denise Filiatrault lui avait confié le rôle-titre de la série télévisée Le petit monde de Laura Cadieux, gros succès de TVA. On lui confiera plusieurs rôles par la suite dont celui de Manda Parent dans le long métrage relatant la vie d’Alys Robi.

Jouer l’humour

Photo d’archives

Dans Le cœur a ses raisons, à TVA en 2007, Lise Dion dans la peau de la très chic Drucilla Fleishman, une fausse infirmière et bombe sexuelle, l’ex de Brett, éprise de Brad... Également de cet épisode intitulé Le somptueux bal des Montgomery, Anne Dorval, Sophie Faucher, Marc Labrèche (Brad et Brett) Élise Guilbeault et Jean-Michel Anctil.