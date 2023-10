Le gouvernement fédéral ne doit pas bouder les entreprises d’ici

À qualité et compétences égales, faut-il choisir une entreprise déjà établie ici plutôt qu’une compagnie étrangère? La très grande majorité des lecteurs seront sûrement en faveur d’un choix signé Canada ou Québec, surtout à l’aube d’un ralentissement économique où les pays mettent en place des mesures économiques protectionnistes.

Mais ce qui tombe sous le sens pour plusieurs semble échapper au gouvernement fédéral qui nous répète pourtant depuis la pandémie qu’il faut acheter local et encourager les entreprises d’ici. Malgré ces discours, le gouvernement semble tenir pour acquises les entreprises déjà présentes sur notre territoire.

Récemment, le gouvernement fédéral a fait la manchette parce qu’il envisage de conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur étranger pour remplacer ses avions militaires plutôt que de lancer un appel d’offres, alors que Bombardier a manifesté son intérêt et sa capacité de production. À ce jour, impossible de savoir si le fleuron de l’aéronautique québécois aura l’opportunité de faire une proposition. Partout ailleurs, une telle situation serait tout simplement inconcevable.

Trop d’exemples

Heureusement, le 5 octobre dernier, les élus de l’Assemblée nationale ont unanimement adopté une motion demandant au gouvernement fédéral de procéder par appel d’offres dans ce dossier. Nous applaudissons cette initiative.

L’exemple des avions militaires est spectaculaire compte tenu des montants impliqués, mais n’est malheureusement pas unique. En effet, les médias nous rapportent régulièrement des exemples de contrats, avec ou sans appels d’offres, pour lesquels des entreprises canadiennes ont été boudées face à des entreprises étrangères. Tous les domaines y passent, des fournitures médicales aux logiciels, en passant par la construction.

Entendons-nous ici, la qualité doit être au rendez-vous. Tout comme la compétitivité des prix. Et niveau qualité et prix, les manufacturiers québécois et canadiens savent faire. Mais je le répète, à qualité égale, est-il normal que nos entreprises locales ne réussissent pas à percer le mur gouvernemental?

Solutions simples

Pendant la pandémie, nous avons réalisé collectivement qu’il y avait des éléments manquants dans la chaîne d’approvisionnement. Les manufacturiers ont fait des pieds et des mains pour répondre aux besoins gouvernementaux. A-t-on déjà oublié tous ces apprentissages et la nécessité de développer notre capacité locale et notre autonomie logistique?

Le fédéral doit contribuer à donner confiance envers les produits d’ici, assurer la croissance d’entreprises québécoises et canadiennes, ainsi que soutenir les exportations potentielles. On ne parle pas ici seulement de produits. On parle d’emplois, de travailleurs et de notre économie, tant nationale que locale.

De plus, dans une logique de développement durable, les manufacturiers québécois sont alignés avec les priorités gouvernementales. Pourtant, il y a un manque de cohérence dans les programmes gouvernementaux pour encourager cette plus-value.

Certaines mesures peuvent être déployées afin de s’assurer que nos entreprises soient considérées: le lancement d’appels d’offres, la modification de la règle du plus bas soumissionnaire conforme et l’inclusion de critères d’achat local font partie de ce qui peut être fait rapidement.

Bien sûr, la qualité et les coûts doivent demeurer partie intégrante des décisions d’approvisionnement, mais nos entreprises doivent avoir l’occasion de prouver leur compétitivité.

Dans d’autres pays, l’approvisionnement local est la règle. Alors que la situation économique est difficile, le gouvernement cherche des moyens d’aider les entreprises. Il oublie trop souvent le levier des approvisionnements, pourtant l’un de ses plus grands postes de dépenses.

Et considérer les entreprises d’ici, c’est aussi ça, soutenir notre économie.

Véronique Proulx, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec