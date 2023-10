Les grosses quilles du samedi: Bordeaux

La plus classique des régions viticoles est à la carte de ce samedi. Du plus « convenu », mais combien délicieux Saint-Émilion, au renouveau qui souffle sur la viticulture bordelaise, voici quatre belles bouteilles à siroter en fin de semaine.

Buvez moins. Buvez mieux.

Agora du Château des Places 2016, Graves, France

35,75 $ - Code SAQ 15150790 – 13,5 %

C’est l’archétype du bordeaux moderne. Dominé par le cabernet-sauvignon et complété par le merlot, il offre un nez aguicheur de fruits noirs mûrs, de café, de pain grillé et de vanille. La bouche est soyeuse, presque veloutée. Des tanins mûrs construits autour d’une matière d’assez bonne densité. Finale légèrement fumée. Si vous aimez les vins californiens, vous allez adorer.

★★★ $$$

Château Gaillard, Saint-Émilion Grand Cru 2018, France

32,25 $ - Code SAQ 919316 – 13,5 % - Bio

On passe à l’archétype du Saint-Émilion de facture classique. Pas très dense, mais suave et élégant. Le nez est charmeur avec des parfums élégants de prune, de cuir, de tabac et une touche vanillée. D’une grande buvabilité, il laisse l’impression d’un vin déjà fondu. Une excellente façon de s’initier à la beauté des vins de cette appellation réputée.

★★★ $$$

Côtes Rocheuses, Saint-Émilion Grand Cru 2016, France

31,50 $ - Code SAQ 704817 – 14 %

Produit par la cave coopérative de l’Union des producteurs de St-Émilion, c’est un vin très similaire au précédent, mais avec un peu plus de caractère et de fougue en bouche. Dominé par le merlot (85%), le vin est complété par le cabernet franc. Il offre des parfums de cassis, de fraise, de fumée, d’humus, de sang de bœuf et une touche ferrugineuse. Matière charnue et des tanins bien intégrés. Finale riche et élégante. Délicieux.

★★★1⁄2 $$$

Clos de la Molénie 2021, Bordeaux, France

22,50 $ - Code SAQ 14910241 – 12 % - Bio

On passe dans un tout autre registre avec un bordeaux « nouvelle vague ». Déjà, avec la forme de la bouteille de type bourguignonne et la capsule en cire, on sent qu’on veut se distinguer. Un 100% merlot cultivé en bio/biodynamie et vinifié en amphore. Un nez simple et agréable axé sur le fruit (framboise écrasée, cassis) et des notes de sous-bois. C’est gourmand, rond, tout en fraîcheur avec des tanins légers. Un style « glouglou » qu’on prendra soin de mettre une heure au frigo avant service.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.