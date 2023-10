Les urnes de vie de Geneviève Roger : Écolos, bios et magnifiques

Elle ne se doutait nullement que son œuvre allait susciter un véritable engouement. Aujourd’hui, les urnes et reliquaires de UrneNatura, son entreprise, sont vendus dans de nombreux salons funéraires au Québec, mais aussi en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Lorsque nous avons parlé à la jeune artisane, celle-ci entamait sa 500e urne.

Quand création et mission fusionnent

C’est au décès de son oncle bien-aimé que l’aventure a débuté. Son testament stipulait qu’il désirait une urne écolo et bio. Ne trouvant pas d’urne représentative pour lui, la famille a laissé libre cours à la grande créativité de Geneviève, qui avait signifié qu’elle allait en réaliser une. « Mon oncle était un homme grand et mince. Il a passé beaucoup de tempêtes et se relevait toujours. Il était fort, tel un arbre », mentionne-t-elle.

L’écorce de bouleau à papier, qui se détache pour se renouveler, est devenue sa matière première. Créant un cylindre, une base et un couvercle dans du carton recyclé, la jeune femme a utilisé de la colle écologique pour recouvrir les pièces de lambeaux d’écorce soigneusement détachée de l’arbre de sa propre cour. Le bel objet commémoratif a fait l’unanimité dans la famille ainsi que lors de la cérémonie. L’officiant a même interrompu le service funéraire pour connaître la provenance d’une aussi jolie urne. La mission de Geneviève était trouvée!

Une formidable lancée

Elle a commencé par réaliser cinq autres urnes de bouleau qu’elle est allée présenter dans des salons funéraires. On a accueilli l’idée avec grand enthousiasme, tout en lui prodiguant des recommandations, et on l’a aiguillée vers un distributeur. En apercevant un oiseau se poser sur l’une de ses urnes alors qu’elle travaillait dehors, une autre idée s’est ajoutée, bonifiée par une suggestion : des oiseaux reliquaires, dans lesquels on peut insérer une petite quantité des cendres du défunt.

Voilà maintenant trois ans que ces urnes de vie, conçues de A à Z par Geneviève, sont vendues dans plusieurs salons funéraires. Des urnes de format universel, respectueuses de l’environnement, qui non seulement retourneront à la terre pour la nourrir, mais qui viennent aussi avec des semences d’arbres à planter ultérieurement, là où désiré. La créatrice prend bien soin de cueillir de l’écorce en forêt sur des bouleaux déjà tombés, et seulement de petites quantités sur chaque arbre.

Geneviève poursuit sa lancée de plus belle et les projets vont bon train. L’espace commémoratif écologique Forêt de la Seconde Vie, localisé sur un ancien golf à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, l’a approchée afin qu’elle devienne sa fournisseuse d’urnes exclusive, ce qui constitue un marché de grande envergure. À l’international, une entente pourrait aussi voir le jour l’an prochain avec une entreprise de Toulouse, en France.

Pour voir les produits : urnenatura.com

Pour s’en procurer, on se renseigne au salon funéraire de son choix. S’ils ne tiennent pas les produits UrneNatura, le salon pourra contacter le distributeur Joyal & Allard.