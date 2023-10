L’Inde et le fiasco politique de Trudeau

Est-ce que Justin Trudeau pourrait faire preuve d’un peu de retenue face à l’Inde? Ou est-ce que la politique étrangère du Canada envers l’Inde est devenue celle des sikhs? Le gouvernement de l’Inde a demandé à Ottawa de retirer 41 diplomates canadiens, en réponse aux accusations relatives à l’assassinat d’un sikh au Canada par les services secrets indiens. Le gouvernement indien a aussi menacé le Canada de cesser de reconnaître l’immunité diplomatique aux diplomates canadiens à qui il demandait de partir, si le Canada n’obtempérait pas à sa demande. Quelle est la réponse de Trudeau? Il jette encore plus d’huile sur le feu en accusant l’Inde de ne pas respecter la Convention de Vienne, ce qui est faux. Que cherche le gouvernement de Trudeau? Veut-il aplanir les relations avec l’Inde ou cherche-t-il à envenimer ces relations? Il semble que Trudeau ait choisi la seconde option. Étant donné le manque de logique internationale de ce choix, il faut conclure à l’incompétence ou à une volonté de satisfaire la minorité sikhe qui habite au Canada, l’un n’excluant pas l’autre.

1) Que dit la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques?

La Convention stipule à son article 9 que «L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable». Le même article spécifie que l’État accréditaire, ici l’Inde, peut refuser de reconnaître la qualité du diplomate, c’est-à-dire le priver de son immunité, si l’État accréditant, ici le Canada, ne retire pas dans un délai raisonnable le ou les diplomates visés. En d’autres termes, Trudeau dit n’importe quoi quand il accuse le gouvernement indien de violer la Convention de Vienne.

2) Qu’est-ce que le gouvernement Trudeau aurait dû faire?

Il aurait mieux valu que le gouvernement Trudeau se contente de renvoyer à son tour une quarantaine de diplomates indiens, ou peut-être un peu moins, pour montrer sa bonne volonté. Les représailles seraient restées dans la sphère diplomatique. Le Canada aurait pu espérer retrouver le même nombre de diplomates en Inde une fois passées les élections en Inde. Au lieu de cela, Trudeau a choisi de politiser davantage le débat en réagissant maladroitement dans l’arène publique.

3) Comment réagira le gouvernement de l’Inde?

L’Inde tiendra en avril prochain une élection générale. Son premier ministre, Narendra Modi, n’hésite pas à utiliser la moindre attaque politique contre son pays pour mousser sa campagne électorale. Il est probable que les récentes déclarations de Trudeau provoqueront de nouvelles représailles du gouvernement indien.

4) Pourquoi le gouvernement canadien est-il aussi dur envers l’Inde?

Narendra Modi est un dirigeant extrêmement religieux et nationaliste. Ses ennemis l’accusent, non sans raison, de chercher à saper la démocratie en Inde. Cependant, les relations entre l’Inde et le Canada semblent surtout influencées par les intérêts de la minorité sikhe en Inde. Cette minorité est très critique du gouvernement indien et plusieurs sikhs cherchent à créer leur propre État. Le Canada compte environ 800 000 sikhs, soit plus de la moitié de la population canadienne d’origine indienne.

5) Pourquoi le Canada devrait-il ménager l’Inde?

Entre deux maux, il faut choisir le moindre. Entre les dérives de l’Inde et celles de pays voisins comme la Chine ou la Russie, le choix est facile.