L’indiscipline coule les Remparts

Les Tigres de Victoriaville ont profité de l’indiscipline des Remparts de Québec pour inscrire trois buts sans réplique en deuxième période et prolonger leur séquence victorieuse à quatre, samedi après-midi, en l’emportant par la marque de 4 à 1 au Centre Vidéotron.

À égalité 1 à 1 après une première période sans grande histoire, les Tigres se sont mis à tirer leur épingle du jeu, en deuxième période, lorsque Pier-Olivier Roy a fourni un effort supplémentaire pour porter la marque à 2 à 1.

• À lire aussi: L’Océanic freine la séquence à domicile des Remparts

• À lire aussi: Patrick Roy pourrait se joindre à l'Océanic

Immédiatement après avoir vu la lumière derrière Quentin Miller s’allumer, le vétéran des Remparts Charles Savoie a assené un coup de bâton au visage de Justin Larose, qui se trouvait tout près de lui. Ce coup lui a valu une punition majeure ainsi que son expulsion de la rencontre.

Le solide effort qui nous a redonné les devants💪 pic.twitter.com/QLgpRrDhXB — Tigres de Victoriaville (@TigresVicto) October 21, 2023

Rapidement, les félins ont profité de cet avantage numérique pour porter la marque à 3 à 1. Avant la fin de la période, ce même Justin Larose a donné le coup de grâce en tirant à nouveau profit de l’indiscipline des locaux.

«J’ai aimé comment on a construit cette victoire. On n’avait pas l’énergie à 100% en première période. On a pris notre envol à partir de la deuxième période et on est resté discipliné», a observé l’entraîneur-chef des visiteurs, Carl Mallette, en ne souhaitant pas se prononcer quant à savoir si le préfet de discipline de la LHJMQ, Éric Chouinard, devrait sanctionner davantage Savoie pour son geste.

De mauvaises punitions

Chez les Diables rouges, l’entraîneur Éric Veilleux pointait particulièrement la séquence du deuxième but des Tigres comme un tournant dans la rencontre.

«On disait [dernièrement] qu’on avait un problème pour commencer les matchs. Aujourd’hui ça n’a pas été le cas du tout. J’ai adoré la façon dont on a joué jusqu’à leur deuxième but, puis on connaît la suite...», a-t-il mentionné en soulignant que «les pénalités et l’indiscipline ont fait très mal».

Si certaines punitions permettent de faire avorter des chances de marquer de l’adversaire, d’autres sont «moins bonnes», poursuivait-il. «On demande un niveau de compétition élevé. Tsé, quelqu’un qui s’en va en échappée et tu le fais trébucher, c’est une punition, mais il y en a qui ne sont pas des bonnes pénalités. Il faut gérer nos émotions», indiquait le pilote de l’équipe ayant accordé le plus d’avantages numériques à l’adversaire dans le circuit Cecchini depuis le début de la saison sans identifier aucun joueur.

En vitesse

- Vsevolod Komarov a été l’unique marqueur chez les Remparts.

- Le défenseur finlandais Bruno Jalasti a été laissé de côté. Éric Veilleux a expliqué qu’il souhaitait le voir «être plus engagé et compétitionner plus».

- Les Remparts portaient un uniforme spécial de couleur noir et mauve afin de soutenir la cause de la recherche contre le cancer.

- Les Diables rouges quitteront Québec, jeudi, pour un voyage de trois matchs en trois jours dans les Maritimes. Ils y affronteront le Titan d’Acadie-Bathurst vendredi, avant de se diriger vers Moncton et Saint-Jean samedi et dimanche prochains.

- Quant à eux, les Tigres recevront la visite de l’Océanic de Rimouski ce dimanche.