LIV: Les finalistes connus à Miami

Les demi-finales au dernier tournoi de l’année du circuit de la LIV ont eu lieu samedi, au Trump National Doral.

L’opposition la moins prévisible du jour entre le Torque GC, troisième tête de série, et le Stinger GC (5e) a finalement vu la première équipe citée l’emporter 3 à 0.

Le capitaine Joaquin Niemann l’a emporté contre son vis-à-vis Louis Oosthuizen, tandis que Sebastián Muñoz a enregistré une victoire nette et sans bavure face à Branden Grace. Mito Pereira et David Puig ont, quant à eux, signé le gain contre Charl Schwartzel et Dean Burmester.

Sans grande surprise, la logique a été respectée entre les 4Aces GC (1er) et les Hyflyers GC (9e). Ces derniers ont toutefois offert une belle opposition, ne s’inclinant que 2 à 1.

Enfin, dans les deux autres duels du jour, les RangeGoats GC (4e) se sont imposés 2 à 1 contre les Fireballs GC (6e), pendant que les Crushers GC (2e) ont vaincu les Cleeks GC (10e) par le même pointage.

La finale aura lieu dimanche. Pour rappel, une bourse de 50 millions $ est à l’enjeu.