Mort, le PLQ ? Non, il dirige le Québec !

Je ne sais pas pourquoi les libéraux provinciaux paraissent si découragés, ces temps-ci...

Pourquoi ont-ils la face si longue ?

Pourquoi s’essoufflent-ils à courir après leur queue ?

Ils sont au pouvoir !

Ce sont eux qui dirigent le Québec !

TOUS AU MADRID !

À l’origine, la CAQ, comme son nom l’indiquait, était une coalition entre les rouges et les bleus.

Les libéraux écœurés des magouilles et les péquistes tannés d’attendre des lendemains chantants qui ne viendront jamais.

En tout cas, pas de leur vivant.

Alors ces ennemis d’hier ont enterré la hache de guerre et se sont retrouvés à mi-chemin.

Au Madrid de l’autoroute politique menant à Québec.

Entre les dinosaures embaumés du PLQ et les vieux trucks rouillés du PQ (ou l’inverse).

Au lieu d’échanger leurs enfants comme les parents divorcés faisaient au vrai Madrid, ces politiciens séparés de leur ancienne famille idéologique ont décidé d’échanger leur maillot.

Les rouges ont revêtu le maillot bleu de l’ancien camp adverse et les bleus, le maillot rouge.

Les fédéralistes faisaient un pas vers la séparation et les séparatistes un pas vers la fédération.

Mais regardez la CAQ aujourd’hui...

Y a-t-il encore des gens qui croient que le parti de François Legault est nationaliste ?

Non seulement monsieur Legault a-t-il dû prendre son trou et enterrer ses rêves autonomistes après s’être fait claquer la porte au nez une vingtaine de fois par Justin, mais il chante maintenant les vertus de la péréquation !

Tout ce qui manque sont les belles Rocheuses.

« Ne votez pas PSPP, car vous allez perdre vos belles Rocheuses ! »

Il reste autant de « nationalisme » dans la CAQ qu’il y a de vrai fromage dans le Cheez Whiz.

Ce n’est plus un parti nationaliste.

C’est un parti au goût nationaliste — grande différence.

AWÈYE À MAISON !

Comme me disait hier ma collègue Karine Gagnon à QUB radio, si François Legault continue de faire des salamalecs devant le Canada, les séparatistes frustrés qui avaient accepté de mettre du rouge dans leur bleu afin de regoûter au pouvoir vont quitter le navire de la CAQ et rentrer au bercail.

Tel un mari infidèle qui retourne, penaud, dans le lit conjugal après s’être rendu compte que sa maîtresse n’était finalement pas si géniale qu’il l’imaginait.

À l’instar du personnage joué par Raimu dans La femme du boulanger, quand son épouse qui l’avait cocufié revient auprès de lui, la mine basse et la queue entre les jambes, PSPP pourra dire aux séparatistes repentants :

« C’est maintenant que vous revenez ? Vous êtes partis avec un bon à rien, un passant du clair de lune... Qu’est-ce qu’il avait de plus que moi ? Parce que les lions sont plus forts que les lapins, ce n’est pas une raison pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l’œil ! »

Lorsque les séparatistes fatigués (mais revigorés par la résurrection de leur ancien parti qu’ils croyaient mort et enterré) auront tous quitté la CAQ, le parti de François Legault apparaîtra alors pour ce qu’il est et ce qu’il a peut-être toujours été, sous son costume élimé de patriote : un parti fédéraliste.

Comme le PLQ.

Nous serons alors invités aux noces.

« Membres de la CAQ, acceptez-vous de prendre le PLQ pour époux, pour le meilleur et pour le pire ? » demandera l’abbé Pratte.

« Oui », répondront-ils, les yeux dans l’eau.

On lancera les confettis et on retournera au bon vieux temps.

Quand les bleus et les rouges ne jouaient pas dans la même équipe.

BS DE LUXE

Comme l’a dévoilé mon collègue Sylvain Larocque, Québec a donné 300 millions $ à l’entreprise de sécurité Garda.

Et que vient de faire le propriétaire de Garda ? Il a déboursé 56 millions $ pour acheter un vignoble en Californie !

C’est comme si j’allais voir ma mère et que je lui demandais de me passer 200 $ pour acheter de la bouffe à mes enfants.

« Pas de problème, fiston, voici un chèque... Tu viens manger à la maison dimanche ?

— J’aimerais bien, maman, mais je ne peux pas, je passe le week-end à New York ! »

OUVERTS, OUI, MAIS À L’ARGENT

Afin de courtiser les wokes, la compagnie Victoria’s Secret a décidé, il y a deux ans, de refaire son image et d’être plus « inclusive » en s’associant à un mannequin transgenre.

Or, cette stratégie, loin d’augmenter les parts de marchés de l’entreprise, a au contraire fait baisser les ventes !

Résultat : bye bye, la diversité, la compagnie est revenue à ses premières amours, soit des femmes biologiques en petite tenue.

Preuve que leur virage n’avait qu’un seul but : faire du fric.

Méfiez-vous du capitalisme « vertueux ». Pour les entreprises, une seule chose compte : SHOW ME THE MONEY !

QUI EST LE VRAI DÉMAGOGUE ?

On a beau penser ce qu’on veut de Pierre Poilievre, une chose est indéniable : l’homme a un flegme d’enfer !

Dans une vidéo devenue virale, on voit le chef du PCC revirer comme une crêpe un journaliste qui l’accuse (maladroitement et sans aucun argument) d’être un populiste qui copie Donald Trump.

Si l’intention du journaliste était de montrer à quel point Poilievre était un dangereux démagogue, c’est raté !

Au contraire, le chef de la droite canadienne (qui répond à son détracteur en croquant calmement dans une pomme) passe pour un homme raisonnable et modéré.

C’est le journaliste qui passe pour un crinqué !