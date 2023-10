«Pour moi, le succès n’est jamais dû» - Éric-Emmanuel Schmitt

Après 5 ans d’absence, Éric-Emmanuel Schmitt sera de retour sur les scènes du Québec en 2024. Immense succès en Europe depuis 2019, Madame Pylinska et le secret de Chopin est un spectacle alliant éléments biographiques, littérature, musique et histoire porté par l’auteur qui y interprète les trois personnages. Le Journal a discuté avec le célèbre romancier.

Photo d'archives

Vous nous visiterez en novembre prochain pour le Salon du livre de Montréal, puis plus tard en 2024 avec ce spectacle. Que représente le Québec pour vous?

«Le Québec est le pays, en dehors de la France et de la Belgique, où j’ai passé le plus de temps. Je trouve toutes les occasions d’y venir. Avec la COVID, une partie de notre vie est partie dans un espace temporel. Revenir au Québec me donne l’impression de remonter sur le bateau de l’habitude et des voyages. J’ai beaucoup exploré le Québec. C’est un endroit où j’aime me trouver, pour la nature et les gens.»

Parlez-moi de Madame Pylinska et le secret de Chopin dont le texte est inspiré de votre livre publié en 2018.

«Je raconte les leçons de piano d’un jeune homme de 20 ans (moi) avec Madame Pylinska qui vit dans la religion de Chopin. C’est une Slave polonaise autoritaire qui a une opinion sur tout et qui est aussi gentille qu’un cactus (rires). Mais elle va faire plus que m’apprendre à jouer Chopin. Elle va m’offrir une vraie leçon de vie qui va m’ouvrir aux autres, à l’amour, à la sensualité. Le piano, quand il faut en jouer mal, c’est moi (rires). Quand il faut bien en jouer, c’est le grand pianiste Nicolas Stavy qui m’accompagne.»

Votre dernier livre, Le défi de Jérusalem, est un carnet de voyage relatant votre séjour en Israël. Comment vous sentez-vous par rapport à ce qui s’y passe en ce moment?

«On est toujours sidéré devant la barbarie. Je n’arrive pas à comprendre comment la haine empêche de voir l’être humain devant soi; la plus grande énigme du mal qu’on commet en croyant faire le bien. Je suis sidéré. C’est un grand recul d’une possibilité de paix.»

Croyez-vous toujours possible une amitié comme celle entre l’épicier musulman et le jeune homme juif dans votre œuvre Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran?

«Tout à fait. Cette humanité doit être notre ligne d’horizon, il ne faut pas perdre cette ligne d’horizon. Dimanche dernier, je jouais Monsieur Ibrahim et j’étais heureux de jouer ce texte qui fait se rencontrer les gens dans leur humanité, loin des étiquettes et des apparences. Jusqu’à mon dernier souffle, je me ferai l’apôtre de cela: l’humanité d’abord.»

Ce qui vous rend le plus fier de votre carrière?

«J’ai l’impression d’avoir fait des textes que les gens ne savent pas qu’ils sont de moi. Comme une chanson qui appartient à qui la chante. Mes textes ont leur vie propre, sans moi. Cette dépossession me touche.»

À 63 ans, vous pensez vous arrêter un jour?

«Pas du tout! Je suis tout à fait en forme, et encore plus fécond que lorsque j’étais plus jeune. Je n’ai aucun épuisement de l’imaginaire et je profite de ce que j’ai fait avant. C’est l’avantage de mûrir: on se connaît et on s’épargne un certain nombre de sottises (rires).»

Plus jeune, dans vos rêves les plus fous, pensiez-vous un jour être traduit en 45 langues et joué dans plus de 50 pays?

«Non, je n’avais pas imaginé cela. Ça s’est envolé presque dès le départ, ce fut une surprise et un ravissement. Pour moi, le succès n’est jamais dû, c’est toujours une divine surprise.»

Avez-vous des projets d’écriture?

«Je suis en train d’écrire le 4e tome de mon grand cycle romanesque Le Cycle de l’invisible*. Il sera intitulé La lumière du bonheur et se déroule en Grèce au 5e siècle avec J.-C. Cela devrait paraître en avril.» (*Le Cycle de l'invisible est une série de huit récits dont les premiers tomes se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde.)

-Le spectacle Madame Pylinska et le secret de Chopin sera présenté le 10 juin à la Salle Albert-Rousseau de Québec et le 11 juin, au Théâtre Maisonneuve à Montréal. La tournée québécoise reprendra à l’automne 2024. Billets en vente maintenant.