Redécorez à petit prix: deux boutiques coups de cœur du Sud-Ouest de Montréal

Je suis tombée sur deux boutiques du Sud-Ouest de Montréal qui m’ont particulièrement enthousiasmée pour les beaux objets, mais aussi pour le grand choix de luminaires que l’on y trouve. Ça tombe bien, les luminaires occuperont une place de choix dans les tendances déco 2024. Illuminer une pièce d’une lampe rétro en verre dépoli ou chromée, d’une suspension qui attire l’œil est une excellente façon de personnaliser un décor contemporain, un peu trop froid ou neutre.

Décrochez-moi ça

Pointe St-Charles

Photo fournie par Natalie Sicard

Ouverte depuis moins d’un an, cette boutique se démarque par une sélection recherchée d’objets vintage, des pièces originales et parfois signées des années 70 à 90. La propriétaire, Louise Tremblay, a le flair pour dénicher des objets qui ajouteront un petit look unique à son décor. Et elle sait de quoi elle parle. Elle a travaillé dans le milieu du cinéma en direction artistique pendant 30 ans; ce projet de boutique est comme une extension de l’expertise qu’elle a -développée. La boutique se divise en deux : d’un côté les vêtements et de l’autre le mobilier et la déco et des items recyclés afin de leur offrir une seconde vie. Elle fait une merveille à partir de bases de luminaires vintage dont elle fait remodeler les abat-jour par une lampiste : une base de style provincial français se trouve coiffée d’un tissu Art Déco William Morris, une base en laiton, d’un tissu chinois des années 50.

Photo fournie par Natalie Sicard

Photo fournie par Natalie Sicard

Marché Underground

Saint-Henri

Photo fournie par Natalie Sicard

Derrière une devanture plutôt modeste de la rue Notre-Dame, on déambule dans un dédale de boutiques, 10 au total, réparties sur 6000 p2, pour y dénicher des meubles, accessoires déco, de la vaisselle, de la verrerie, des cadres, vêtements, objets de collection, antiquités et autres curiosités. Six vendeurs sont ici réunis, proposant chaque semaine de nouveaux arrivages « à une clientèle de tout âge, mais beaucoup de jeunes, à la recherche d’un objet, toutes époques confondues, qui viendra égayer leur appartement », d’expliquer Monique Coutu de la Boutique Fringuez-vous. Tout y est de seconde main, sauf dans la section ésotérisme et sorcellerie, qui connaît un fort engouement et où s’entremêlent cristaux à l’encens, miroirs, coupes et cadres vintage sur le thème. On peut facilement passer deux heures dans ce marché commercial vintage, car chaque pièce se différencie par son ambiance et les articles proposés. Ici, des trouvailles kitsch de style Tiki bar, sur fond de musique hawaïenne des années 50 et 60, plus loin, des objets et des affiches cultes des années 80. Un vrai voyage dans le temps où toutes les époques et les styles se côtoient, des antiquités à aujourd’hui. On y trouve beaucoup de luminaires, allant des lampes de chevet en céramique à des suspensions en laiton de style bohème en passant par des lustres en métal chromé de style Spoutnik.

Photo fournie par Natalie Sicard

Photo fournie par Natalie Sicard

