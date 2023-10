«C’est un gros puzzle et tous les morceaux doivent s’imbriquer l’un dans l’autre»: les dessous du métier de scripte pour la télé

Les scriptes travaillent dans l’ombre. Au prix Gémeaux, aucune catégorie ne célèbre leur travail et pourtant, tous sur un plateau de fiction s’y réfèrent. Être scripte, c’est être le système nerveux d’une production. Être les yeux et les oreilles du réalisateur, le chronomètre, le point de chute pour les costumes, le maquillage, la coiffure et les accessoires. C’est aussi être la référence pour les éclairagistes qui doivent marquer le moment de la journée, et les monteurs qui reçoivent leurs précieuses notes. C’est le filet de sécurité des acteurs aussi, particulièrement quand vient le temps de reprendre une scène. Gros plan sur ce métier méconnu avec trois femmes qui le pratiquent.

Une grosse préparation

D’abord assistante-scripte sur Une autre histoire, puis scripte sur 5e rang pendant 2 ans, Rose Carpentier-Wheeler travaille actuellement sur Sorcières. Elle parle de son métier avec passion et la même précision qu’il requiert. Chaque scène est décortiquée de façon chirurgicale pour faciliter le travail de chacun.

Photo fournie par Eva Maude TC/TVA

Quelles sont les principales fonctions d’une scripte ?

Rose Carpentier-Wheeler Photo fournie par Eva-Maude TC

Être scripte, c’est travailler main dans la main avec le réalisateur. Il y a une grosse préparation où on doit dépouiller le scénario et en faire le minutage. Je lis tous les personnages et je joue les didascalies. Je donne des heures et des dates aux scènes. Ça permet aux éclairagistes de savoir où est rendu le soleil, aux accessoiristes de mettre la bonne heure sur l’horloge. Dans Sorcières, l’action se déroule à Montréal et à Sainte-Piété qui se trouve à environ 2 heures. Un personnage ne peut donc pas arriver là en une demi-heure. Quand on tourne, on est généralement à une troisième version de texte. En tournage, tout est minuté. On tourne dans le désordre donc il faut veiller à la continuité. J’envoie un rapport chaque soir au montage avec une description de tous les plans, toutes les scènes, les moments que le réalisateur a préférés, le début d’une scène sur une prise et sa suite sur une autre. S’il y a eu des changements aux textes, je l’écris. J’identifie aussi la claquette de chaque scène. C’est la référence autant pour le son que pour la caméra. Je prends des photos de tout pour voir les valeurs de plans, l’axe du regard du comédien. Ça devient une seconde nature pour pouvoir répondre à toutes les questions.

Quelle est la particularité de Sorcières ?

Il y a beaucoup de flash-back. La chronologie doit être claire. Chaque personnage a son histoire dans la grande histoire. On doit sentir dans le jeu des sœurs ce qu’elles savent ou non selon la diffusion de la scène.

Quelles sont les scènes qui représentent les plus grands défis ?

Toutes les scènes de repas demandent d’être particulièrement alerte, parce que tout le monde mange. Il faut savoir ce que chacun mange ou fait comme action par rapport au dialogue. Dans quelle main un tel tient sa fourchette ? S’est-il resservi, quand ? A-t-il bu ? Quel était le niveau de son verre ? Sur Sorcières, les scènes dans la commune demandent aussi beaucoup d’attention parce qu’il y a beaucoup de personnages et beaucoup d’émotion.

Écoute et minutie

Isabelle Lauzon a travaillé avec de nombreux réalisateurs. Au cinéma, elle a veillé sur des projets de Ricardo Trogi, Luc Picard, Émile Gaudreault et Anne Émond. À la télé, elle a été de tous les projets du duo Rivard-Létourneau, des Invincibles à C’est comme ça que je t’aime. Jean-François Asselin lui a donné un beau défi avec les quatre saisons de Plan B. Elle est aujourd’hui productrice au contenu, mais partage toujours avec enthousiasme les dessous d’un métier qu’elle a pratiqué pendant une vingtaine d’années.

Photo fournie par Danny Taillon

Quelle est la particularité de Plan B dans le travail de scripte ?

Isabelle Lauzon Photo fournie par isabelle Lauzon

Quand on tourne, on déconstruit tout le scénario par location pour rentabiliser le lieu. Par exemple, on a passé trois jours à tourner toutes les scènes dans l’appartement de Jessie pour tous les épisodes. C’est un gros puzzle et tous les morceaux doivent s’imbriquer l’un dans l’autre. Il faut veiller à avoir le même costume, la même émotion, la même blessure selon où on est dans l’histoire puisqu’il y a des retours dans le temps et qu’une même scène se vit plusieurs fois. Il y a beaucoup de sous-couches. Je prépare la journée du lendemain le soir. Il peut m’arriver de ressortir des images pour valider la chronologie.

Quel a été le gros défi sur Plan B ?

Refaire les scènes plusieurs fois, mais dans un chemin différent. C’est la nature même de Plan B. Sa première sortie de prison, Jessie la vit. Il fait appel à Plan B. La deuxième fois, il ne comprend pas trop. La troisième fois, il commence à changer des choses. Puis il peaufine sa stratégie. La scène du vol de banque, on l’a faite pour six versions en plan large et en plan serré. Avec casquette, pack-sac, sans casquette, sans lunettes...

Qu’est-ce qui fait une bonne scripte ?

L’écoute, l’attention, la minutie. Il y a aussi un peu de psychologie là-dedans. Il faut avoir du jugement pour déterminer ce qui est important et ce avec quoi on peut vivre parce qu’on ne peut pas reprendre des scènes indéfiniment. Il faut penser au montage. Il y a un côté chirurgical avec les comédiens. Il faut penser à leur raccord sans nuire à leur jeu. Il faut qu’il y ait un bon match avec le réalisateur. C’est pour ça qu’on travaille souvent avec les mêmes. Ça prend de la complicité et de la confiance. On est toujours collés. J’ai passé plusieurs scènes cachées avec Jean-François Asselin dans un garde-robe !

De mère en fille

Chez Elizabeth Tremblay, on est scripte de mère en fille, sa maman ayant travaillé aux côtés notamment de Denys Arcand. Rapidement, elle s’est démarquée auprès de productions américaines. Elle a tourné plusieurs fois avec Johnny Depp et John Malkovich. L’année dernière, elle a travaillé sur le film Beau a peur avec Joaquin Phoenix, et a passé plusieurs mois en Europe pour la série Franklin avec Michael Douglas. La grève des scénaristes lui a permis de renouer avec les plateaux de télé québécois avec bonheur. Actuellement à Québec pour la seconde saison d’À propos d’Antoine, elle a pris le relais de la saison 2 d’Une affaire criminelle.

Photo fournie par Yan Turcotte

Quel est le principal défi d’Une affaire criminelle ?

Assurément les flash-back. Il y en a beaucoup. Quand un comédien vient te voir, tu dois avoir l’heure juste. Au moment de sa scène, est-ce qu’on pense qu’elle a tué son père ou pas ? Dans un who done what, chaque détail est important. Il faut veiller à la cohérence. L’acteur doit être dans la bonne émotion. La chronologie d’Alice était assez complexe.

Quelles sont les principales différences entre les plateaux québécois et américains ?

Elizabeth Tremblay Photo fournie par Elizabeth Tremblay

Je dirais que les plateaux américains sont plus rigides. Par exemple, les acteurs n’ont pas le droit de changer un seul mot du scénario sans passer par le show runner. Chez nous, si un acteur se sent plus à l’aise de dire un mot plutôt qu’un autre, je l’indique simplement dans mes notes pour le monteur. Sur les productions américaines, on tourne quatre à six pages par jour. Ici, on est souvent à 12 pages. Donc ça double le travail. La vibe n’est pas la même non plus. J’ai travaillé avec Pascal L’Heureux et je travaille avec Claude Desrosiers. Tous deux sont super cool et il y a quelque chose de très collaboratif.

Quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne scripte ?

Être attentionné, minutieux et diplomate. Tu dois savoir à qui parler et quand. C’est important de s’assurer de l’harmonie avec tous les départements parce qu’on joue tous dans la même équipe.