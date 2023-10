La sexologue Sylvie Lavallée donne ses clefs pour mieux comprendre les mécanismes de l’infidélité

Dans son septième livre, la sexologue québécoise Sylvie Lavallée explore un thème difficile : celui de l’infidélité et de la trahison. Un sujet explosif, moralement délicat, qui peut toucher tout le monde. La trahison a plusieurs visages et provoque beaucoup de tourments. Doit-on rester ou partir ? Est-ce que c’est possible de continuer ? Comment réparer ? Comment se réconcilier ? Comment guérir de cette blessure profonde et difficile à cicatriser ?

Dans cet ouvrage grand public rempli d’exemples tirés de différents cas vécus, Sylvie Lavallée fait le tour de la question. Elle propose des pistes de réflexion pour apprendre à se choisir à nouveau, s’aimer mieux et pour longtemps.

La trahison peut se présenter dans le couple, mais aussi en amitié, ou professionnellement. Sylvie Lavallée le précise dans le livre : c’est très difficile de se relever d’une trahison et la blessure est presque impossible à cicatriser. Partir ou rester ? Réparer ? Casser ?

« L’infidèle quitte sans quitter. Il abandonne, il fuit, il jette la serviette tout en restant là. Quand c’est découvert, ça soulève cette question : on fait quoi avec ça parce que t’es déjà parti un peu », commente la sexologue, en entrevue.

« Les gens disent : j’ai pas vu ça venir. Il y en a qui font un petit peu d’aveuglement volontaire. Mais quand c’est confirmé, c’est un choc très brutal et le doute embarque. »

Libre choix

Sylvie Lavallée fait remarquer qu’on vit dans une société, maintenant, où on peut quitter un partenaire.

« On n’est plus obligé de rester avec quelqu’un. On a le choix, libre, de quitter une relation qui ne nous convient plus. »

Elle note qu’il y a une blessure de l’âme.

« Le couple ne s’est pas mis ensemble sur une base de couple ouvert ou polyamoureux. On est dans une base monogame exclusive : si je m’engage, je m’attends à ce que mon partenaire s’engage et s’investisse. De voir que tu t’es désengagé, que tu as pensé juste à toi... c’est pour ça que je dis que la blessure de trahison est indigeste et incicatrisable. »

« Mes patients me demandent quand est-ce qu’ils vont arrêter de cauchemarder avec ça. Quand est-ce qu’ils vont passer par-dessus ? Quand est-ce qu’ils vont arrêter d’être en colère ? Quand est-ce qu’ils vont arrêter de douter, de vouloir toujours fouiller dans ces choses ? » ajoute-t-elle.

Partir ou rester ?

Faut-il rompre pour s’en sortir ?

« Les gens me disent : même si je quitte, j’ai encore mal. Si je me retourne de bord et rencontre quelqu’un d’autre, le même doute va s’insinuer. Ces gens-là qui sont trahis, c’est la méfiance qui les habite. C’est le doute, c’est la colère, c’est la blessure.

« Ils me disent : je suis seul, mais pour le dating, qu’est-ce qui me garantit que cette personne-là est authentique et honnête ? Si quelqu’un me dit qu’il a déjà trompé dans le passé, est-ce que ça veut dire qu’il va me tromper encore ? »

Le questionnement est sans fin.

« C’est pour ça que les gens restent ensemble, en grande majorité : ils veulent comprendre. »

Mais pour réparer, il faut être deux.

« Il faut avoir une intention du cœur noble et sincère de vouloir donner un autre souffle à notre relation et s’aimer mieux. Mais quand on sent que le traître est très repentant, et que c’était comme un appel à l’aide, disons que ça aide à tricoter ensemble. »

Sylvie Lavallée voulait que le livre reflète son quotidien clinique.

« J’ai vu les trois facettes du livre : autant la personne qui trompe, la personne qui est trahie et qui est sur le choc, et le couple face à cette réalité-là. »

♦ Sylvie Lavallée, M.A., détient une maîtrise en sexologie clinique.

♦ Elle est sexologue et psychothérapeute depuis plus de 23 ans.

♦ Elle est membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, détentrice d’un permis de psychothérapie.

♦ Elle travaille en cabinet privé où elle fait des consultations individuelles et conjugales.

♦ Elle intervient souvent dans les médias.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

« Trahir, c’est vivre une expérience qui souvent va à l’encontre du soi. À l’encontre de ses principes. À l’encontre de sa moralité. À l’encontre de sa conscience. Comme si l’infidèle avait l’impression de vivre une expérience hors de son corps. La sensation de flotter en dehors de celui-ci. De s’observer à distance. De se voir trahir, mais sans trahir réellement. Surréel. Le faire sans le faire. Comme si l’infidèle comparait son acte à un état dissociatif.

Trahir anéantit et incendie le lien à l’autre. Le déconstruit. Abolit la loyauté conjugale pour n’être loyal qu’envers soi-même. Fait fi de sa promesse d’engagement. »