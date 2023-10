Un loft trouve preneur pour 730 000$ dans Hochelaga

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de mains au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaître les fins détails. C’était avant qu’on ne s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

Un appartement d’Hochelaga-Maisonneuve a été vendu pour 730 000$ par ses propriétaires, soit le prix exact affiché par ses vendeurs.

Olivier Mailloux-Bertrand, EXP Agence immobilière

Situé au 1887 avenue Jeanne d’Arc, l’appartement d’une superficie de 327 m2 occupe le rez-de-chaussée d’un duplex datant de 1919, converti depuis en copropriété indivise.

Outre le rez-de-chaussée, il comprend un garage attaché à l’arrière, le toit au-dessus des garages et un stationnement intérieur. Au final, l’unité vendue est considérée comme représentant 60% de l’ensemble de l’immeuble en copropriété.

PHOTO COURTOISIE, Julie Artacho

Les propriétaires des lieux, l’auteure de la télésérie STAT, Marie-Andrée Labbé, et sa conjointe, Judith Lussier, avaient acheté cette propriété en 2017, pour la somme de 465 000$. Six ans plus tard, cette même demeure a trouvé preneur pour 730 000$.

Au dernier rôle d’évaluation municipale, ce bâtiment en copropriété s’était vu attribuer une valeur de 901 300$, soit 43% de plus que trois ans plus tôt (630 300$).

En 2023, les taxes municipales de cette résidence s’élevaient à 30 983$. Un droit de mutation 10 182$, payable à la Ville de Montréal, s’ajoute au prix d’achat pour l’acquéreur.

Avec la contribution de Philippe Langlois.

Extrait tiré de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez-pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.