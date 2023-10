Vols de véhicules: une carte des points chauds partout au Québec

ET CHEZ VOUS ? ET CHEZ VOUS ? Votre municipalité est-elle souvent la cible des voleurs de voitures? Découvrez-le sur cette carte compilée par notre Bureau d'enquête, qui permet de situer à la rue près, dans certaines villes, où des milliers de véhicules ont été volés au Québec depuis le début de l'année. Municipalité (nombre de vols) Nombre de vols à une même adresse Méthodologie Cette carte des vols de véhicules sur le territoire du Québec couvre l’année 2023, du 1er janvier jusqu’à une date entre le 30 juin et le 12 octobre, selon la ville. Les données proviennent du service de police de la Ville de Montréal, de la ville de Laval, de la ville de Longueuil, du service de police de la Ville de Gatineau, du service de police de la ville de Québec, du service de police de la ville de Lévis, du Service de police de Sherbrooke, de la ville de Blainville, du service de police de Châteauguay, du service de police de la ville de Mascouche, de la ville de Granby, de la ville de Trois-Rivières, du service de police de la ville de Bromont, de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, de la Régie de police de Memphrémagog, du service de police de la Ville de Saint-Eustache, du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la ville de Repentigny, de la ville de Mirabel, et d’Équité Association. Certaines ont été obtenues par accès à l’information. À noter que des municipalités peuvent avoir compté des véhicules comme des motos, des camions ou des bateaux dans leur bilan. Quant aux données de localisation, elles nous ont été transmises sous différentes formes : code postal, coin de rue, rue ou quartier. Certaines données concernant les villes et villages couverts par la Sûreté du Québec ne figurent pas sur cette carte. Compilation des données : Nora T. Lamontagne et Philippe Langlois, Bureau d’enquête

Les points chauds à Montréal

Le grand Montréal est toutefois le secteur le plus fréquenté, et de loin. Comme vous le constaterez sur nos cartes ci-bas, les bandits sont stratégiques dans les endroits qu'ils visitent pour minimiser les chances de se faire prendre... et maximiser leur butin. Voici donc un tour d'horizon des points les plus chauds de la région.

Au centre commercial

INFOGRAPHIE LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Les véhicules cordés les uns à côté des autres dans les stationnements de centres d’achats sont un véritable paradis pour les voleurs à la recherche de modèles particuliers.

«Il faut le voir comme un étang de pêche. Et dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de poissons», commente le commandant du Service de police de la Ville de Montréal Yannick Desmarais.

C’est encore mieux quand les clients restent à l’intérieur du magasin pendant plusieurs heures, pour aller voir un film ou magasiner au IKEA par exemple.

Près de l’aéroport

INFOGRAPHIE LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Depuis janvier, une centaine de voyageurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir, à leur retour de voyage, que leur véhicule avait été volé, aux abords de l’aéroport de Montréal-Trudeau.

«Devant cette hausse de vols sur le site aéroportuaire, Aéroports de Montréal a ajouté à ses frais des patrouilleurs et des caméras de surveillance», affirme le porte-parole Éric Forest, qui qualifie la situation d’«extrêmement préoccupante».

Écoutez le segment judiciaire avec Félix Séguin via QUB radio :

Les stationnements près de l’aéroport sont parmi les plus achalandés de la métropole, avec 780 000 véhicules qui s’y sont stationnés depuis le début de l’année.

Les stationnements d’hôtel

INFOGRAPHIE LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Les hôtels en bordure des autoroutes et des voies de service, à Montréal, sont particulièrement ciblés par les voleurs en série.

«Comme ce sont des véhicules qui sont là à plus long terme, ça prend plus de temps avant que le vol ne soit déclaré. Et avec la proximité des voies d’accès, c’est plus facile pour disparaître», fait remarquer le sergent Matthieu Pronovost, de la Sûreté du Québec.

Des autoroutes pratico-pratiques

Il est très pratique pour les criminels d’avoir facilement accès à une autoroute où ils peuvent facilement se fondre dans le trafic et se rapprocher du port de Montréal.

«La grande majorité des vols ont lieu dans une bande de 30 kilomètres autour de l’autoroute entre Toronto et Montréal», observe Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes chez Équité Association.

Le centre-ville à vos risques et périls

INFOGRAPHIE LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Des dizaines de voitures, dont plusieurs modèles de luxe, ont disparu des rues du Mille carré doré depuis le début de l’année.

Le centre-ville de Montréal est, de loin, le secteur le plus touché par le fléau des vols de voitures de toute l’île de Montréal, selon une compilation du SPVM.

Car les avantages sont nombreux aux yeux des voleurs, selon le commandant Yannick Desmarais: «C’est un endroit qui attire les touristes, avec une grande densité, et beaucoup de mouvement.» Quoi demander de plus?

RÉGIONS DESSERVIES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Nombre de vols en date du 26 septembre 2023* Régions Nombre de vols Abitibi-Témiscamingue 112 Bas-Saint-Laurent 76 Capitale-Nationale 117 Centre-du-Québec 297 Chaudière-Appalaches 244 Côte-Nord 46 Estrie 178 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 42 Lanaudière 587 Laurentides 408 Mauricie 152 Montérégie 666 Nord-du-Québec 23 Outaouais 60 Saguenay—Lac-Saint-Jean 174 *À NOTER : nous avons exclu Laval et Montréal du tableau puisque la Sûreté du Québec n'y intervient que sur le réseau autoroutier / Source : Sûreté du Québec

