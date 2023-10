5 points à surveiller dans la NFL cette semaine

Chaque week-end dans la NFL, des éléments attirent notre attention quant aux forces en présence, aux records qui sont à portée ou à certaines notes historiques. Voici, pour la septième semaine d’activité, cinq éléments à surveiller.

1) Enfin un vrai duel offensif?

Getty Images via AFP

On a fait état, cette semaine, de la baisse généralisée de production offensive à travers la NFL. Le duel du dimanche soir entre Dolphins et Eagles pourrait changer le portrait. Pour la première fois depuis 2016, les deux meilleures attaques du circuit en production de verges à la semaine 7 (ou plus tard) s’affrontent. Les Dolphins gagnent 498,7 verges par match et les Eagles sont deuxièmes, à 395 verges par match. D’ailleurs, les 2992 verges amassées par les Dolphins constituent, à ce jour, le deuxième plus haut total dans l’histoire après six matchs depuis le Greatest Show on Turf des Rams, en 2000.

2) Myles Garrett et la défense des Browns

Getty Images via AFP

Il n’y a pas une défense dans la NFL qui fait mieux que celle des Browns. Les 1002 verges accordées en cinq matchs constituent le troisième plus bas total de l’histoire, après les Colts en 1971 et les Vikings en 1970. Dans leur duel face aux Colts, si les Browns ne donnent que 198 verges ou moins, ils deviendront la quatrième équipe de l’histoire à concéder 200 verges ou moins en moyenne à leurs six premiers matchs. Il faut saluer le boulot de Myles Garrett. Avec son prochain sac du quart, l’ailier défensif surpassera l’immortel Reggie White pour le plus haut total de sacs dans l’histoire (81) avant de souffler 28 bougies.

3) Vers une grande première?

Getty Images via AFP

Il est encore beaucoup trop tôt pour parler de séries éliminatoires à ce stade-ci de la saison, mais sachez que, si les séries débutaient aujourd’hui, elles seraient marquées par une grande première... Les Bills, les Browns et les Lions seraient de la danse, ce qui ne s’est jamais produit auparavant. Les trois équipes ont rejoint la NFL à différents moments, mais elles sont toutes les trois dans la ligue depuis 64 ans et jamais elles n’ont été les trois en même temps dans les séries. À suivre...

4) Chapeau, Austin Ekeler!

Getty Images via AFP

Le porteur de ballon des Chargers Austin Ekeler ne fait pas souvent parler de lui et pourtant, son histoire devrait en inspirer plus d’un. S’il gagne 99 verges de la ligne de mêlée (course et réceptions) face aux Chiefs, il atteindra le plateau des 7500 dans sa carrière. C’est un fait d’armes significatif, car il n’a jamais été repêché. Dans l’histoire, les seuls porteurs ignorés au repêchage qui ont fait mieux sont Priest Holmes (11 134 verges), Arian Foster (8873 verges) et Fred Jackson (8643 verges).

5) Les Lions rugissent

Getty Images via AFP

On sait que les Lions ont le momentum depuis un moment, mais on peut avoir tendance à oublier à quel point. Depuis la semaine 9 de la dernière saison, leur dossier est de 13 victoires et 3 défaites. À travers la ligue, seuls les 49ers (14-1) et les Chiefs (14-2) ont fait mieux sur la même période. Toujours depuis la semaine 9 de 2022, les Lions ont inscrit 448 points (28 par match en moyenne). Il n’y a que les 49ers, avec 458 points (30,5 par match), qui peuvent se targuer de faire mieux.