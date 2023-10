Cher «quittera» les États-Unis si Donald Trump est réélu

Cher a déclaré qu'elle «quitterait» les États-Unis si Donald Trump était réélu président.

Dans une récente entrevue accordée au Guardian, l’icône de la musique a déclaré que si le milliardaire revenait au Bureau ovale en tant que président, elle fuirait le pays.

«J'ai failli avoir un ulcère la dernière fois. S'il gagne, qui sait ? Cette fois, je quitterai (le pays)», a déclaré la chanteuse de 77 ans à propos du premier mandat de l'homme d'affaires, qui a eu lieu entre 2017 et 2021.

Dans son entrevue, la chanteuse de Believe a également évoqué les lois adoptées aux États-Unis contre les personnes transgenres.

«C'est quelque chose comme 500 projets de loi qu'ils essaient de faire adopter, a déclaré Cher. J'étais avec deux filles trans l'autre soir, et bien sûr avec mon propre enfant (Chaz Bono, qui est trans). Je ne sais pas quel est leur plan final pour les personnes trans. Je m'attends à tout avec eux.»

AFP

Cher soutient depuis longtemps la communauté LGBTQ. Son fils Chaz, 54 ans, issu de relation avec son ex-mari Sonny Bono, a amorcé sa transition à la fin des années 2000.

La vedette de Burlesque se prépare actuellement à sortir un album de Noël, intitulé Christmas.

L'album, dont la sortie est prévue vendredi, comprendra 13 titres et mettra en vedette des artistes invités, dont Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Michael Bublé, et Tyga, entre autres.

Cher a promis que son prochain album «ne crie pas Noël chaque seconde et n'est pas rempli de chansons dont vous connaissez le nom».

Le premier single de l'album, DJ Play a Christmas Song, est sorti ce mois-ci.

