Evgeni Malkin rappelle ses coéquipiers à l’ordre

C’est un Evgeni Malkin extrêmement frustré qui s’est présenté en point de presse à la suite de la défaite des Penguins de Pittsburgh de 4 à 2 face aux Blues de Saint-Louis, samedi soir.

L’effort de ses coéquipiers n’est tout simplement pas au rendez-vous depuis deux matchs, et il n’a pas hésité à le faire savoir.

«Nous ferions mieux de commencer à mieux jouer, a-t-il lancé dans des propos relayés par Josh Yohe de The Athletic. Jouer plus intelligemment. Jouer plus fort. Il est temps de se regrouper. Ce soir? Ce n’était pas bien.»

«Ce match était juste mauvais. Je suis frustré», a ajouté la vedette russe.

Les récentes performances des siens sont d’autant plus inquiétantes selon lui puisque les Penguins se mesureront aux Stars de Dallas et à l’Avalanche du Colorado, deux puissances de la conférence Ouest, mardi et jeudi.

Même son de cloche du côté de l’entraîneur-chef des «Pens», stipulant après la rencontre que son équipe «avait obtenu ce qu’elle méritait».

Cette saison, Malkin trône au sommet des pointeurs de son club, grâce à une récolte de quatre buts et quatre aides en huit matchs. La formation de ce dernier a enregistré deux victoires et trois défaites en cinq matchs depuis le lancement de la campagne.