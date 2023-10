Fermeture de la voie maritime du Saint-Laurent: pas d’entente, la grève est déclenchée

Les employés de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) ont déclenché dimanche une grève, provoquant une paralysie du fleuve Saint-Laurent.

Alors qu’un avis de grève de 72 heures avait officiellement été déposé mercredi, les négociations entre les deux partis ont atteint une impasse. Ainsi à 00h01, les quelques 360 employés représentés par Unifor ont déclenché une grève empêchant tout navire commercial de passer par la Voie maritime du Saint-Laurent.

«Nous avons négocié de bonne foi jusqu'au dernier moment, mais nous ne pouvons pas permettre que les droits des travailleuses et travailleurs soient compromis. Nous restons ouverts à la discussion et espérons que l'employeur reconsidérera sa position pour le bien de tous», a souligné Daniel Cloutier, directeur québécois d’Unifor.

Alors que les travailleurs de la Corporation réclament une meilleure offre de salaire, l’employeur continue d’insister sur le fait qu’il n’est pas en mesure de leur offrir ce qu’ils demandent.

«Les parties sont dans l'impasse, car UNIFOR continue d'insister sur les augmentations de salaire inspirées des négociations du type de l’industrie automobile, tandis que la CGVMSL s'efforce de trouver un accord de travail équitable et compétitif qui concilie les revendications salariales et les réalités du marché», a fait savoir la Corporation dans un communiqué de presse.

Le président et chef de la direction de la CGVMSL, Terence Bowles, a tenu à souligner les enjeux importants d’arriver à un accord rapidement. En effet, la fermeture de la Voie maritime du Saint-Laurent aura un impact important au niveau économique si la situation ne change pas rapidement.

«Les enjeux sont élevés et nous sommes déterminés à trouver une solution qui serve les intérêts de la Corporation et de ses employés. Nous restons déterminés à poursuivre les discussions et à parvenir à un accord de travail équitable. En cette période de crise économique et géopolitique, il est important que la Voie Maritime demeure une voie de transport fiable pour le transport efficace de cargaisons essentielles entre l'Amérique du Nord et le reste du monde», a-t-il déclaré.