Godsmack au Centre Vidéotron: du rock comme dans le temps

En prenant une gorgée de téquila, le chanteur Sully Erna a averti les admirateurs de Godsmack réunis au Centre Vidéotron, dimanche soir, qu’ils n’assisteraient pas à un spectacle parfait «parce qu’on ne joue pas avec des ordinateurs et toutes ces maudites bébelles. Nous sommes un groupe de la vieille école qui joue avec des vrais instruments.»

Ajoutez-y une bonne dose de flammes, de pyrotechnie (une dame devant nous a fait tout un saut quand des pétards ont éclaté à la fin d’Awake), des succès que les auditeurs des stations de radio rock de Québec pouvaient reconnaître aisément et la promesse de présenter un concert comme dans le temps a été tenue par le quatuor du Massachusetts, qui roule sa bosse depuis la fin des années 1990.

Photo Didier Debusschere / Le Journal de Québec

Même s’il est peu suivi par les grands médias musicaux et que ses albums ne collectionnent pas les critiques 4 étoiles, Godsmack demeure une valeur sûre sur scène, notamment à Québec, où il avait attiré 13 000 spectateurs à son dernier passage en 2019.

Ils n’étaient peut-être pas aussi nombreux, dimanche, lors de ce qui était le dernier concert au Canada de la tournée qui célèbre les 25 ans du groupe, mais ils n’étaient pas moins dévoués et enthousiastes.

Pas de dentelle

La foule a d’abord eu droit à une très courte, et très vite oubliée, prestation préenregistrée sur écran géant du DJ des Beastie Boys Mix Master Mike, avant que les Américains, pas exactement connus pour faire dans la dentelle, ne fassent une costaude entrée au son de When Legends Rise et 1000hp.

Par la suite, un détour apparemment obligé du côté du plus récent album paru au début 2023, Lighting Up The Sky, afin d’en présenter trois extraits consécutifs, s’est trop étiré. La fête a cependant repris ses droits lorsque Godsmack a, de façon plus judicieuse, aligné Keep Away, Cryin’ Like a Bitch, Awake et Voodoo.

Erna et le spectaculaire Shannon Larkin se sont ensuite livré leur désormais traditionnel duel à la batterie, un exercice qui a atteint son paroxysme quand les deux musiciens ont joué des petits bouts de Back in Black, Walk This Way et Enter Sandman.

Salut aux disparus

Ce n’était pas le seul moment où Godsmack a senti le besoin d’honorer les héros du passé. Assis au piano pour chanter Under Your Scars, Sully Erna a salué la mémoire de grands disparus comme Chris Cornell, Chester Bennington, Amy Winehouse et Eddie Van Halen.

«Envoyons-leur de l’énergie, là où ils sont, pour leur rappeler à quel point ils sont importants pour nous et que nous sommes ici, à Québec, pour faire flotter le drapeau du rock and roll», a lancé le chanteur, visiblement reconnaissant envers ceux qui ont tracé la voie.

Deux chansons plus tard, ce drapeau a flotté bien haut quand tout le Centre Vidéotron a entonné I Stand Alone, puissant point d'exclamation à ce concert qui a fait dire à Erna que «le meilleur fucking public au Canada est à Québec.»

I Prevail: toute une première

Photo Didier Debusschere / Le Journal de Québec

«Continuez de courir. N’arrêtez pas!» hurlait le chanteur Eric Vanlerbleghe pendant que les spectateurs au parterre tournaient en rond et/ou se fonçaient dedans, durant la performance d’I Prevail, juste avant l'arrivée de Godsmack.

Grâce à une prestation d’une rare intensité à sa première visite à Québec, le collectif du Michigan, déjà détenteur de deux citations aux prix Grammy et réputé pour ses concerts explosifs, s’est assuré de ne laisser personne indifférent.

Livré avec une énergie aussi furieuse que jubilatoire, son alliage de métal, de rap et de hardcore a mis une ambiance du tonnerre dans le Centre Vidéotron, comme on aimerait en voir plus souvent durant les sous-cartes de concerts rock.

Pour résumer simplement, ça rentrait au poste.

Le groupe a misé juste en jouant plusieurs extraits de son plus récent album, True Power, et de courtes reprises de Limp Bizkit et de System of a Down, ce qui a fait le bonheur de la foule.

«Vous avez l’air d’aimer ça la musique pesante», a constaté Vanlerbleghe, flanqué du tout aussi dynamique vocaliste Brian Burkheiser.

On les reverra avant longtemps, ceux-là.