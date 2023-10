Guerre Gaza-Israël: vers un conflit majeur?

Alors que l’invasion de Gaza par Israël est imminente, des dissidences se manifestent dans le camp américain pour dénoncer la politique de Washington qui pourrait provoque un conflit généralisé.

De plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer l’appui jusqu’ici inconditionnel des États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas dont les frappes aériennes ont tué plus de 3 500 civils Palestiniens. L’invasion de Gaza par Israël pourrait en faire des dizaines de milliers de plus. Israël a aussi coupé l’eau, les médicaments et l’électricité dans l’enclave.

Dissidence au Département d’État

L'approche de Biden de la crise actuelle au Moyen-Orient provoque les tensions croissantes au sein même du Département d'État. Des sources ont déclaré au Huffington Post que le secrétaire d’État Blinken et ses conseillers ne sont pas intéressés par les conseils des experts se concentrant sur le soutien à l’opération israélienne contre le groupe terroriste Hamas à Gaza.

Le HuffPost a aussi appris que des cadres du Département d’État sont à préparer un document critiquant la politique de l’administration Biden sur la guerre entre le Hamas et Israël. De tels documents sont rédigés lorsqu’il y a de sérieux désaccords à des moments critiques de l’histoire. Ce fut le cas pour la guerre du Vietnam et celle d’Afghanistan.

La préparation du document de dissidence arrive alors qu’un cadre supérieur du département d’État, Josh Paul, donne sa démission parce qu’il ne pouvait pas soutenir moralement les mesures prises par les États-Unis pour soutenir l’effort de guerre d’Israël.

Vers une conflagration mondiale?

De son côté Thomas Friedman, chroniqueur d’opinion chevronné du New York Times et spécialiste du Moyen-Orient, craint que la situation actuelle dégénère en conflit généralisé.

Il écrit : « Je crois que si Israël se précipite tête baissée dans Gaza maintenant pour détruire le Hamas – et le fait sans exprimer un engagement clair à rechercher une solution à deux États avec l’Autorité palestinienne et à mettre fin aux colonies juives au fin fond de la Cisjordanie – il commettra une grave erreur qui sera dévastatrice pour les intérêts israéliens et les intérêts américains. »

Il pense que cela pourrait même déclencher une conflagration mondiale. Friedman est particulièrement alarmé par le fait que les partenaires de la coalition de droite de Netanyahou sont impatients d’attiser les flammes en Cisjordanie. Les colons y ont tué des civils palestiniens dans des actes de vengeance. Il a besoin de ces extrémistes de droite dans sa coalition pour éviter la prison pour corruption.

Freidman ajoute : « L’heure est tardive. Je n’ai jamais écrit une chronique aussi urgente auparavant parce que je n’ai jamais été aussi inquiet de la façon dont cette situation pourrait devenir incontrôlable d’une manière qui pourrait nuire irrémédiablement à Israël, nuire irrémédiablement aux intérêts américains, nuire irrémédiablement aux Palestiniens, menacer les Juifs partout dans le monde et déstabiliser le monde entier. Je supplie Biden de le dire immédiatement aux Israéliens – pour leur bien, pour le bien de l’Amérique, pour le bien des Palestiniens, pour le bien du monde. »