Il ne faut jamais forcer la note avec les enfants

Je suis la maman de deux jeunes enfants de six et neuf ans. Nous sommes de milieu ordinaire avec des moyens financiers ordinaires, mais nous considérons, mon conjoint et moi, faire partie des parents qui sont relativement sains d’esprit et de corps pour faire grandir correctement leur progéniture et la mener vers l’âge adulte de la meilleure façon qui soit.

Mais dans la conjoncture actuelle, il y a des moments où on ne sait plus comment se comporter. Surtout que depuis l’été dernier, sont apparus dans vos pages du Journal des commentaires contradictoires sur les façons de faire. L’un de vos chroniqueurs, Maka Kotto, relatait avoir vu dans une rue parisienne un parent qui infligeait une taloche à son enfant pour avoir mal agi. Heureusement chez nous, cela est interdit par la charte.

Toujours dans Le Journal quelques jours plus tard, Richard Martineau, lui aussi en visite à Paris, relatait deux circonstances. L’une dans un musée et l’autre dans un restaurant, où des parents laissaient leurs enfants crier et faire du chahut en ne les réprimant d’aucune façon, si ce n’est en penchant la tête en guise de mince signe de réprobation.

Bien sûr cela ne se passait pas ici, mais ça aurait pu. Et probablement que les parents auraient agi de la même façon au musée comme au restaurant. Mais comment bien agir avec nos enfants pour les former sans leur nuire ?

Nous avons souvent ce genre de discussion mon conjoint et moi. Et nous divergeons sur la façon de faire. Lui prône l’arrêt d’agir avec explication, alors que moi je penche pour des explications visant à les former sans les forcer. Qui a raison ?

Une mère pas toujours sûre d’elle

Je ne vais pas vous faire la leçon sur ce qu’il faut exactement faire avec des enfants puisque je n’en ai pas eu, mais je puis vous communiquer le commentaire d’une enseignante au primaire, chargée de cours à l’UQAM et maman de deux jeunes enfants, paru dans La Presse+, car je partage entièrement l’opinion qu’elle exprime : « Certaines études longitudinales ont même démontré de manière assez convaincante qu’un meilleur contrôle de soi en bas âge permettait de prédire la réussite professionnelle et sociale d’un enfant des années plus tard.

La capacité d’un jeune enfant à se contrôler, à attendre son tour, à patienter et à tolérer les petites frustrations de son quotidien est associée non seulement à de meilleurs résultats scolaires au primaire, mais aussi au secondaire. Ainsi en tant que parent, encourager les comportements liés au contrôle de soi n’est pas du temps perdu. » Et comme pour atteindre un tel résultat il faut apprendre à discipliner les enfants, j’avancerais que votre conjoint a la meilleure méthode.