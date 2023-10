Ils montent Camillien-Houde 25 fois pour aider les banques alimentaires

Six cyclistes ont fait l’ascension de la voie Camillien-Houde à 25 reprises, dimanche, afin d’amasser des fonds pour les banques alimentaires.

Les jeunes, qui ont bravé le froid et la pluie, ont complété leur quatrième levée de fonds annuelle.

Vers 8h30, les six cyclistes se sont élancés pour compléter leur défi pour une bonne cause.

Rencontré par TVA Nouvelles, un participant explique l’importance de venir en aide aux organisations venant en aide aux plus démunis.

«Je pense que c’est 700 000 personnes, chaque mois, qui ont besoin de l’aide alimentaire. On parle de l’inflation et de la hausse du coût de la vie, aujourd’hui, on est là pour faire une différence», dit-il.

Les athlètes, qui ont déjà amassé plus de 4700 $, souhaitent récolter 8000 $.

L’événement survient au moment où le nombre mensuel de demandes d’aide alimentaire est en hausse fulgurante dans la province.

Les banques alimentaires répondent à 2,2 millions de demandes d’aide par mois.

«Il y a plus de gens que jamais qui utilisent les banques alimentaires. C’est vraiment difficile à l’heure actuelle, la situation est dramatique», alerte le directeur général de BAQ, Martin Munger.

