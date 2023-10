McDavid sur le carreau?

Inquiétude à Edmonton : le capitaine et grande vedette des Oilers, Connor McDavid, n’a pas terminé le match de l’équipe, samedi soir, dans une défaite de 3-2 aux mains des Jets de Winnipeg.

Il appert que le patineur de 26 ans n’a pas joué dans les quatre dernières minutes de la troisième et n’a pas été vu sur la patinoire lors de la prolongation.

Quelques minutes plus tôt, l’attaquant avait semblé ressentir une douleur du côté gauche de son corps lors d’une attaque avant de revenir au banc (voyez la séquence en vidéo principale).

«Je ne suis pas encore retourné au vestiaire, mais je suis sûr qu’on aura des informations demain (dimanche)», a indiqué l’entraîneur des Oilers, Jay Woodcroft, après la rencontre.

«Ça ne semblait pas être grand-chose, ça me semblait plus musculaire qu’autre chose, selon ce que j’ai vu sur la séquence, a-t-il ajouté. On verra. J’aurai plus d’informations demain.»

McDavid, qui a néanmoins récolté deux aides dans cette rencontre, avait obtenu 20:48 de temps de jeu jusque-là.

Les Oilers se sont sans doute ennuyés de lui en prolongation, puisque ce sont les Jets, grâce à un but de Mark Scheifele, qui se sont sauvés avec la victoire.