Meurtre de la présidente d'une synagogue de Detroit: pas de preuve d'antisémitisme

La police de Detroit, qui enquête sur le meurtre de la présidente d'une synagogue progressiste, dans le nord des États-Unis, a déclaré dimanche qu'«aucune preuve suggérant que ce crime était motivé par l'antisémitisme» n'était apparue lors de ses investigations.

La police de la grande ville de Detroit, où Samantha Woll, 40 ans, a été retrouvée morte poignardée samedi, interroge «des individus avec des informations susceptibles de faire avancer l'enquête», a déclaré son chef James White dans un communiqué.

Il n'a pas donné de précisions, mais il a écarté une motivation antisémite dans le meurtre de Mme Woll, proche d'élus démocrates et présidente de la synagogue Isaac Agree Downtown, couvrant l'agglomération de Detroit.

La mort de Mme Woll est survenue sur fond de tensions grandissantes entre les communautés juive et musulmane à travers les États-Unis, où des manifestations ont secoué plusieurs villes, dont New York, parfois ponctuées de violences alimentées par la guerre au Proche-Orient entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Selon le quotidien Detroit Free Press, Mme Woll était membre d'une organisation locale visant à tisser des liens entre de jeunes juifs et de jeunes musulmans.

Son corps a été retrouvé à l'extérieur de son domicile et une traînée de sang a conduit les enquêteurs jusque chez elle «où le crime semble avoir été perpétré», a déclaré la police locale samedi.

«Tout ce qui peut être réalisé pour boucler cette affaire est mis en œuvre», a ajouté dimanche James White, précisant que la police fédérale aidait celle de Detroit dans l'enquête.

Mme Woll présidait la synagogue depuis 2022, avait travaillé pour la parlementaire Elissa Slotkin et œuvrait pour la campagne de réélection de la procureure du Michigan, Dana Nessel, démocrate comme elle.