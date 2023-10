Mon 48h gourmand (et relaxant!) à New York

J’avais un week-end sans enfants et un besoin de me ressourcer comme en rêve bien des mamans qui travaillent à temps plein et gèrent une vie familiale comme s’il y avait plus de 24 h dans une journée. J’ai pris ma voiture et roulé jusqu’à New York. Sans plans, sans horaire avec la seule envie de prendre du recul sur mon quotidien et ma routine de vie que j’aime pourtant passionnément.

Voici la liste de mes 48 h à New York sans plans.

Rouler jusqu’à New York pour marcher toute la fin de semaine et m’entendre penser.

Hotel Arlo Midtown : J’y vais parce qu’il est situé au centre de Manhattan pour pouvoir marcher vers le sud et vers le nord à ma guise. Bon à savoir : certaines chambres à deux lits doubles ont des terrasses. Une terrasse dans sa chambre à New York, c’est le rêve pour sortir y lire.

Photo tirée du site arlohotels.com

Mes tacos préférés : Le Tacombi dans Nolita est celui que je préfère pour l'ambiance. Les Birria sont faits de brisket (poitrine de bœuf). L'idée à retenir pour la maison, c'est qu'ils servent un bouillon de bœuf en accompagnement pour arroser allègrement les tacos. Un délice. Je vais faire ça aussi dans mes sandwichs.

Le Tacombi dans Nolita est celui que je préfère pour l’ambiance. Les Birria sont faits de brisket (poitrine de bœuf). L’idée à retenir pour la maison, c’est qu’ils servent un bouillon de bœuf en accompagnement pour arroser allègrement les tacos. Un délice. Je vais faire ça aussi dans mes sandwichs. Le classique Bistro : Le Pastis a rouvert, on s’y précipite. J’y vais aussi pour l’ambiance dans le très cool West Village, les frites et le champagne. C’est un spot à célébrités depuis toujours. Le décor est d’une beauté intemporelle.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Un café au Prêt-à-Manger : C'est presque comme un Van Houtte. Je suis en amour avec la seule petite table de la succursale située devant Bryant Park. Quand il pleut, je m'y assois pour lire et regarder par la fenêtre la vie de ce parc que j'adore.

C’est presque comme un Van Houtte. Je suis en amour avec la seule petite table de la succursale située devant Bryant Park. Quand il pleut, je m’y assois pour lire et regarder par la fenêtre la vie de ce parc que j’adore. Whole Foods Market : Mon épicerie préférée. Chaque fois que j’y vais en voiture, je ramène plein de nouveaux produits à manger et à tester. Et des soins de beauté grâce à leur belle sélection de produits santé. Nos shampoings et revitalisants viennent de là. Il y en a un devant Bryant Park et donc à distance à pied de mon hôtel de prédilection.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Un drink au Ace Hotel : C'est toujours un endroit où j'aime rencontrer des gens et prendre le pouls d'une certaine culture en allant au bar de l'hôtel. La fin de semaine dernière, un réalisateur new-yorkais nous a invités au spectacle gratuit d'une artiste en performance au MET (Le Musée d'art Métropolitain) le soir même. Je rayonnais de joie d'avoir connu cette chance.

C’est toujours un endroit où j’aime rencontrer des gens et prendre le pouls d’une certaine culture en allant au bar de l’hôtel. La fin de semaine dernière, un réalisateur new-yorkais nous a invités au spectacle gratuit d’une artiste en performance au MET (Le Musée d’art Métropolitain) le soir même. Je rayonnais de joie d’avoir connu cette chance. High Line : Le parc linéaire urbain incontournable. Je ne mets jamais de cadran le dimanche matin, sauf pour aller marcher dans le High Line si je suis à New York. Je suis rentrée en rêvant de cette marche dans une nature urbaine.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Little Island : Je l'ai pris par le bord de l'eau en descendant jusqu'à ce parc de fleurs sur pilotis. J'ai découvert la route à pied qui longe le bord du fleuve Hudson en participant au demi-marathon de New York. Je l'ai repris en devinant qu'il me mènerait à Little Island.

Je l’ai pris par le bord de l’eau en descendant jusqu’à ce parc de fleurs sur pilotis. J’ai découvert la route à pied qui longe le bord du fleuve Hudson en participant au demi-marathon de New York. Je l’ai repris en devinant qu’il me mènerait à Little Island. Eataly : La chaîne de produits fins et frais italiens probablement la plus connue des touristes, mais qui me donne encore toujours l’impression d’être en Italie. Deux parts de pizza ultra fromagée de bocconcini et de mozzarella fraîche et hop, on traverse la rue pour une pause pique-nique au Madison Parc.

Photo fournie par Alexandra Diaz

Photo fournie par Alexandra Diaz

Assise à l’îlot de ma cuisine, j’ai réussi à m’entendre penser enfin. Et mes pensées m’ont dit d’y retourner pour un autre pèlerinage mange-pense-marche, mais « dans et autour de Central Park » la prochaine fois. Je vais les écouter.