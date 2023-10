Pancartes controversées: un citoyen de Rosemère réussit à faire annuler ses 13 contraventions

Un citoyen engagé de Rosemère qui avait installé des pancartes contestataires sur son terrain, visant notamment le maire de la municipalité, a réussi à faire invalider par les tribunaux les 13 constats d’infraction qu’il avait reçus.

«On devrait pouvoir s’exprimer librement et non recevoir 5000$ d’amende», a indiqué Benoit Beauchamp, qui possède une maison sur le chemin de la Grande-Côte, à Rosemère.

En 2021, M. Beauchamp avait installé bien en vue sur son terrain deux affiches de contreplaqué où il était possible de lire une citation d’un ancien président américain à propos de la liberté et des définitions des termes «complotiste» et «comploteur».

Capture d'écran Google Maps

Puis, il avait ajouté une pancarte visant le maire de Rosemère, Eric Westram, en lien avec un projet de gestion des déchets qu’il conteste depuis plusieurs années.

Benoit Beauchamp «a des opinions bien arrêtées sur des questions de politique municipale. Il critique avec véhémence le maire de la Ville», a précisé le juge Alexandre Boucher dans son jugement rendu récemment.

Un inspecteur de la Ville de Rosemère a demandé à M. Beauchamp de retirer les pancartes, mais ce dernier a refusé de se conformer à la requête.

«Je respecte les règlements quand ils sont respectables», s’est défendu M. Beauchamp en entrevue avec Le Journal.

En réponse, la Ville lui a fait parvenir 13 constats d’infraction en matière d’affichage. M. Beauchamp les avait contestés en Cour municipale, mais le juge avait tranché en faveur de la Ville.

Benoit Beauchamp, qui se représente seul, s’est donc tourné vers la Cour supérieure afin de faire invalider les tickets qui s’élevaient chacun à 250 $ plus les frais.

Le juge Alexandre Boucher lui a donné raison, car les règlements municipaux évoqués ne s’appliquaient qu’aux bâtiments commerciaux et publics.

«La réglementation prévoit des normes de conception, de fabrication, d’installation et d’entretien de niveau professionnel ou industriel qui ne sont pas, selon la logique et le bon sens, applicables à l’affichage installé par un simple citoyen sur sa résidence», a-t-il mentionné au palais de justice de Saint-Jérôme.

Même si les pancartes litigieuses pourraient constituer de la «pollution visuelle» et nuire «à la qualité de la vie du voisinage», «les dispositions réglementaires spécifiques invoquées par la Ville dans sa poursuite pénale ne s’appliquent pas à ces pancartes», a conclu le juge Boucher.