Prévention du cancer du sein: mes conseils

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. On estime qu’une Canadienne sur huit sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie et qu’une sur trente-quatre en mourra.

Le cancer du sein représente 25 % de tous les nouveaux cas de cancer annuellement. Chaque jour, 78 Canadiennes reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Si les statistiques sont préoccupantes, on peut réduire son risque de développer la maladie en modifiant ses habitudes de vie. Mes conseils !

1. Réduire sa consommation d’alcool

Photo Adobe Stock

Les études montrent une augmentation du risque de cancer du sein pré-ménopausique et post-ménopausique avec l’augmentation de la consommation d’alcool.

Les méta-analyses montrent une augmentation statistiquement significative de 5 % et 9 % du risque avec une consommation quotidienne de 10 grammes d’éthanol par jour pour le cancer du sein pré-ménopausique et post-ménopausique, respectivement. Une consommation de 10 grammes d’éthanol par jour correspond à une consommation quotidienne légèrement inférieure à un verre standard qui contient 13,45 grammes d’alcool pur.

Un verre standard correspond à :

une bouteille de bière (12 oz, 341 ml, 5 % d’alcool) ;

une bouteille de cidre (12 oz, 341 ml, 5 % d’alcool) ;

un verre de vin (5 oz, 142 ml, 12 % d’alcool) ;

un verre de spiritueux (1,5 oz, 43 ml, 40 % d’alcool).

Les mécanismes par lesquels l’alcool peut influencer le risque de cancer du sein sont méconnus. Il est possible que les différences entre l’alimentation des personnes qui consomment de l’alcool et celle des personnes qui ne consomment pas d’alcool soient à l’origine de cette relation. Par exemple, les études montrent que les grands consommateurs d’alcool ont un apport insuffisant en plusieurs nutriments essentiels, comme le folate, ce qui peut les rendre vulnérables à la cancérogenèse, le processus de formation d’un cancer.

2. Consommer des aliments riches en calcium

Photo Adobe Stock

Des données limitées mais généralement cohérentes suggèrent qu’une alimentation riche en calcium pourrait diminuer le risque de cancer du sein pré-ménopausique et post-ménopausique.

Le calcium est un minéral impliqué dans de nombreuses fonctions de l’organisme et il a un rôle probablement important dans la cancérogenèse via la régulation de la prolifération, la différenciation et l’apoptose cellulaire.

Les méta-analyses montrent une diminution statistiquement significative de 13 % et 4 % du risque pour 300 mg de calcium par jour pour le cancer du sein pré-ménopausique et post-ménopausique, respectivement.

On trouve 300 mg de calcium dans environ :

175 ml (3/4 tasse) de yogourt ;

250 ml (1 tasse) de lait ou de boissons végétales enrichies

50 g de fromage allégé

3. Consommer des légumes non féculents

Photo Adobe Stock

Des preuves limitées mais généralement cohérentes suggèrent que la consommation de légumes faibles en glucides (ex. : le brocoli, le poireau, l’aubergine et les épinards) pourrait réduire le risque de cancer du sein à récepteurs d’œstrogènes négatifs (ER-).

On parle de cancer du sein à récepteurs d’œstrogènes négatifs lorsque les cellules cancéreuses n’ont pas de récepteurs d’œstrogènes. Déterminer la présence ou l’absence de récepteurs d’œstrogènes permet aux médecins de choisir un plan de traitement (ex. : hormonothérapie). Les composés phytochimiques présents dans les légumes expliqueraient cet éventuel effet protecteur.

4. Consommer des aliments qui contiennent des caroténoïdes

Photo Adobe Stock

Des preuves limitées mais généralement cohérentes indiquent que la consommation d’aliments contenant des caroténoïdes, des pigments de couleur jaune, orange et rouge, pourrait réduire le risque de cancer du sein.

Certains caroténoïdes, comme l’alpha-carotène et le bêta-carotène, peuvent être convertis en rétinol, une vitamine A qui peut avoir un impact sur différents processus impliqués dans la cancérogenèse. De plus, les caroténoïdes ont des propriétés antioxydantes, lesquelles protègent l’ADN des cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, des molécules instables. Les caroténoïdes montrent également des propriétés anticancérigènes lors d’études menées sur des cellules de cancer du sein.

Les sources alimentaires de caroténoïdes incluent différents fruits et légumes comme la carotte, la tomate, la citrouille, la patate douce, le cantaloup et les épinards.

5. Atteindre ou maintenir un poids santé

Photo Adobe Stock

Une masse grasse plus importante à l’âge adulte, mesurée par l’indice de masse corporelle (IMC), le tour de taille et le rapport taille-hanche, ainsi qu’une prise de poids plus importante à l’âge adulte sont des causes convaincantes du cancer du sein post-ménopausique.

Les méta-analyses montrent une augmentation statistiquement significative du risque de cancer du sein post-ménopausique de :

12 % avec chaque augmentation de 5 points de l’IMC ;

11 % avec chaque augmentation de 10 cm (4 pouces) du tour de taille ;

10 % avec chaque augmentation de 0,1 unité du rapport taille-hanche ;

6 % avec chaque augmentation du poids de 5 kilos (11 livres) à l’âge adulte.

Il existe différents mécanismes par lesquels la masse grasse peut influencer sur le risque de cancer du sein post-ménopausique. Par exemple, des études montrent que la masse grasse affecte les concentrations de nombreuses hormones, comme l’insuline et l’œstrogène, créant un environnement qui peut favoriser la cancérogenèse mammaire.

Le soya, pour ou contre ?

Bien que le soya contienne des phytœstrogènes, soit des composantes issues des végétaux qui ont une faible action œstrogénique, il protégerait contre le cancer du sein. Les bénéfices sont d’autant plus importants quand le soya est introduit tôt dans la vie.

L’étude sur la santé des femmes de Shanghai a notamment démontré un risque significativement réduit de 22 % lorsque l’on compare les consommations de soya les plus élevées et les plus faibles à l’âge adulte.

Et que dire du soya pour prévenir les récidives ?

Les femmes ayant eu un cancer du sein n’ont plus à craindre le soya. Plusieurs études démontrent même les bénéfices des phytœstrogènes sur la diminution du risque de récidive.

C’est le cas du Breast Cancer Family Registry, qui a suivi 6235 Américaines ayant reçu un diagnostic de cancer du sein pendant 9 ans. Les femmes qui consommaient les plus grandes quantités d’isoflavones de soya avaient un risque de décès inférieur de 21 % à celui des femmes qui en consommaient le moins.

Selon la Société canadienne du cancer, une consommation allant jusqu’à trois portions par jour d’aliments à base de soya est sans danger, même pour les survivantes de cancer du sein.

Références

►World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018.

►cancer.ca/fr/cancer-information/resources/glossary/e/estrogen-receptor-er