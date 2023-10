«Révolution»: Catherine et Laurent flirtent avec le danger

Tous les risques sont permis pour Catherine et Laurent. Le duo a osé une chorégraphie audacieuse ce dimanche, à Révolution, qui a poussé Mel Charlot à les sauver.

Face à Madini, Catherine et Laurent ont joué toutes leurs cartes pour ce face-à-face. «On n’a pas tant de limites que ça, a raconté la danseuse du duo. On utilise nos corps de la manière la plus optimale possible. La seule contrainte est notre force physique. Laurent pèse un certain poids que je ne peux pas nécessairement lever tout le temps ni de toutes sortes de façons. Mais on utilise notre force et nos techniques circassiennes, qui sont différentes de la danse. On aime aussi explorer à travers le mouvement et ajouter des éléments surprenants par rapport aux danseurs.»

Photo fournie par OSA Images

Comme pour son premier numéro en audition, le duo a misé sur la dualité des forces masculines et féminines, en créant une chorégraphie inversée. «On est restés dans le même esprit, a analysé Laurent. On s’est rendu compte en s’entraînant de plus en plus que j’étais aussi capable de porter Catherine, et on a donc eu envie d’utiliser sa force et la mienne pour proposer quelque chose de nouveau qu’on n’avait jamais fait.»

Le fait que les deux viennent du cirque peut sembler être à leur avantage, ce que Catherine souhaite néanmoins modérer. «On a un bagage complètement différent [de celui] des danseurs, a-t-elle détaillé. On a de la technique en danse, en acrobatie, en mouvement, en théâtre... C’est une formation plus complète. Mais Révolution reste une compétition de danse, et tout va dépendre de ce que les maîtres veulent voir. C’est ce qu’on essaie de trouver pour se rendre le plus loin possible.»

Photo fournie par OSA Images

La certitude, c’est que le duo ne se ménage pas. Plusieurs instants de leur dernière chorégraphie auraient pu être des moments Révolution. «On est nouveaux dans ce milieu, on joue donc le tout pour le tout pour être sûrs de passer à chacune des étapes», a confirmé Laurent.

En fin de compte, les maîtres ont quand même choisi de garder Madini dans la compétition, mais Mel Charlot a usé de son bouton de sauvetage pour les réchapper. «C’était une grosse surprise que ce soit elle qui nous sauve, a confié Catherine. J’ai super apprécié son geste.»

Les candidats sauvés cette semaine

LTC, 15 à 27 ans, Québec

Sandrine et Robin, 17 et 15 ans, Granby

Les Yambo, 20 ans, Montréal

Malika Picard, 18 ans, Québec

Andrey et Sophia, 13 ans et 11 ans, Toronto

Madini, 30 ans, Montréal

Les candidats sauvés par un maître

Catherine et Laurent, 24 ans et 22 ans, Rosemère et Richelieu