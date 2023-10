Argentine: danger, libertarien au volant

Les libertariens sont de plus en plus présents sur la scène politique. De Donald Trump à Elon Musk ou de Pierre Poilievre à Javier Milei, en Argentine, le libertarisme attire de plus en plus d’adeptes. Même Québec Solidaire, qui fleurte avec divers courants anarchistes, est proche de plusieurs idées libertariennes.

Le libertarisme n’est pas facile à définir parce qu’il comporte plusieurs variantes de gauche et de droite. La meilleure façon de l’appréhender est de regarder concrètement ce qu’il propose. Le programme politique que Milei propose à l’Argentine constitue un excellent exemple de politiques libertariennes.

Le programme fou de Mieli

Milei veut que son pays abandonne sa monnaie et qu’il utilise le dollar américain. Il a l’ambition de réduire d’au moins 15% les dépenses du gouvernement. Il est en faveur de l’abolition de la moitié des ministères du gouvernement argentin, dont ceux de l’Éducation, de la Santé, de la Femme et de la Culture. Il veut légaliser la vente de toutes les drogues, ainsi que le port d’armes. Il est même en faveur de la création d’un marché pour la vente d’enfants!

Milei est donc, comme beaucoup de libertariens, en faveur d’un État réduit à son strict minimum. Pour lui, aucun marché ne devrait être restreint. L’essentiel est de permettre l’enrichissement individuel maximal, sans aucune contrainte.

Très catholique, Milei est contre l’avortement. Il estime qu’il n’existe pas de problème d’égalité entre les hommes les femmes de son pays. Milei est aussi un climatosceptique.

En ce sens, Milei est un libertarien qui penche socialement à droite.

Les libertariens reçoivent souvent l’appui des organisations religieuses fondamentalistes parce que le retrait de l’État de la sphère communautaire implique son remplacement, au moins en partie, par les organisations religieuses. Le libertarisme leur permet d’étendre leur influence et donc de s’enrichir.

C’est la première raison pour laquelle les sectes évangéliques appuient des candidats comme Trump.

Les conséquences du libertarisme

Si Milei devient président de l’Argentine, comme les sondages le prédisent, le pays entrera dans une nouvelle ère noire.

L’abandon de la devise nationale ôtera au pays un instrument important de gestion économique. Les dirigeants argentins ont certainement mal utilisé cet instrument depuis des années, comme le montre l’inflation de 125% que subit le pays. Mais la logique de Milei revient à suggérer à un travailleur de la construction de se débarrasser de son marteau parce qu’il s’est tapé sur les doigts.

À la longue, la disparition de ministères importants provoquera des hausses de coûts, en particulier dans la santé et dans l’éducation, et donc appauvrira les Argentins. Une grande partie du marché de la culture risque de disparaître.

L’implantation de politiques libertariennes en Argentine devrait prouver par A + B le danger de cette orientation politique. Malheureusement, cette preuve risque de n’apparaître qu’après les élections aux États-Unis et au Canada.