Avec Michel Charette à l’animation: les 25 ans de la franchise «Les Boys» célébrés à TVA

Des acteurs des films et de la série télé Les Boys partageront des anecdotes de tournage, des souvenirs et bien du plaisir, on le devine, dans l’émission événementielle soulignant les 25 ans de la populaire franchise consacrée à une équipe de hockey amateur.

Le comédien Michel Charette, alias Léopold dans Les Boys, animera cette spéciale de 90 minutes, qui sera diffusée le 17 décembre prochain, à TVA.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

C’est ce lundi, en soirée, que sera tourné ce grand rendez-vous mettant en vedette les comédiens vedettes des Boys, soit Rémy «Stan» Girard, Marc «Bob» Messier, Pierre «Méo» Lebeau, Luc «Marcel» Guérin, Patrick «Mario» Labbé, Yvan «Jean-Charles» Ponton, Roc «Julien» Lafortune et Paul «Fern» Houde.

Des invités surprises seront aussi de la partie lors de la captation, qui se déroulera dans un restaurant montréalais transformé, pour l'occasion, en taverne Chez Stan.

Rappelons que l’univers des Boys a été raconté dans les films Les Boys (1997), Les Boys 2 (1998), Les Boys 3 (2001), Les Boys 4 (2005) et Il était une fois les Boys (2013). Il y a aussi eu la série télé Les Boys (2007-2012).

Proposée par TVA, Québécor Contenu et ComediHa!, cette émission événementielle réalisée par Sylvie Gagné sera diffusée le 17 décembre à TVA, en plus d’être disponible sur TVA+.

