[BALADO] D’où viennent les talons hauts?

Accessoire de prédilection des femmes fatales et des starlettes, les chaussures à talons hauts sont aujourd’hui indissociables de la féminité.

Pourtant, si l’on remonte à leur arrivée en Europe, il y a de cela plus de 400 ans, elles étaient synonymes de virilité et de pouvoir chez les nobles messieurs qui les portaient. Qui a eu l’idée de surélever les talons sur des chaussures et pour répondre à quel besoin?

