Comment bien protéger votre voiture avant l’arrivée de l’hiver

Plusieurs croyances prétendent que ce sont les températures froides de l’hiver qui sont les principales responsables de l’accélération de la corrosion sur la carrosserie des véhicules. Mais il faut savoir que ce mythe est faux !

D’emblée, il importe de préciser que l’humidité est la principale cause naturelle de création de corrosion. Peu importe son état physique (liquide, solide ou gazeuse), l’humidité accélère fortement le processus de création de corrosion.

Et comment se produit-elle ? En hiver, la neige colle sous votre voiture et s’accumule sur la carrosserie, alors lorsque votre véhicule est en marche, il crée de la chaleur qui fait fondre la neige. Ainsi, on retrouve des zones d’humidité entre la neige et le métal, ce qui engendre la corrosion.

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de protéger votre véhicule avant l’hiver en vous munissant du traitement de prévention contre la rouille d’Antirouille Métropolitain, qui a été conçu spécifiquement pour affronter les hivers québécois.

Cette entreprise bien de chez nous est d’ailleurs la seule dans son secteur d’activité à être recommandée par CAA-Québec.

Les abrasifs rendent aussi votre véhicule vulnérable

En hiver, pour assurer la sécurité routière de tous, du sel, du calcium et d’autres abrasifs sont répandus sur nos routes pour notamment faire fondre la glace qui se forme sur le bitume et accroître l’adhérence des pneus des véhicules.

Toutefois, ces produits ont la propriété d’accélérer le processus de formation de la corrosion. Le sel et le calcium s’en prennent directement au métal alors que le sable érafle la carrosserie de votre véhicule. Aussi, le sable s’imbibe d’humidité créant ainsi des zones supplémentaires d’humidité.

Dans le but de protéger votre véhicule contre les effets dommageables des abrasifs sur votre véhicule, il est primordial de traiter annuellement le véhicule contre la rouille.

Une habitude à renouveler chaque année

watman - stock.adobe.com

La protection antirouille est le seul moyen de prévenir la création de la corrosion à long terme sur votre voiture. Pour vous assurer que votre véhicule soit toujours adéquatement protégé, il est conseillé de faire appliquer un traitement antirouille de qualité sur votre voiture chaque année. À noter que ce traitement sera efficace pour un minimum de 12 mois !

Si vous avez un véhicule électrique, soyez sans crainte. Les techniciens d’Antirouille Métropolitain ont l’expertise et les connaissances pour appliquer des traitements de prévention contre la rouille sur tous les modèles de véhicules électriques. Ils ont d’ailleurs appliqué pas moins de 30 000 traitements antirouilles sur des véhicules électriques au cours des 10 dernières années.

Un traitement efficace, peu importe les conditions

Contrairement à la croyance populaire, les techniciens d’Antirouille Métropolitain peuvent appliquer le traitement antirouille, peu importe les conditions météorologiques. En effet, ils respectent un processus strict et établi, ce qui leur permet de protéger votre véhicule.

Par exemple, en cas de pluie ou de neige, ils utilisent des équipements spécialisés pour faire sécher adéquatement votre véhicule avant le traitement afin qu’il soit pleinement efficace.

Ne tardez plus pour visiter l’une des succursales d’Antirouille Métropolitain pour que votre véhicule reçoive le traitement qu’il mérite avant l’hiver.