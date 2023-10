Des éclaircies en attendant le retour de la pluie dès mercredi

La grisaille du week-end laissera place à un dégagement et à du temps généralement ensoleillé en ce début de semaine, avant le retour des averses, mais sous des températures confortables dès mercredi.

Les nuages se bousculeront dans le ciel lundi rendant le soleil timide, mais le dégagement se fera très vite dans les secteurs du sud-ouest de la province, selon les prévisions d’Environnement Canada.

À Montréal, les températures seront au-dessus des normales de saison et pourraient dépasser les 11 degrés en mi-journée, mais des températures plus froides sont attendues dans l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue.

Une température similaire est attendue à Québec, mais les nuages se feront plus denses avec 40 % de probabilité d’averses, alors que des éclaircies sont à prévoir au Saguenay, où le mercure sera à la baisse.

Pour la journée de mardi, l’agence fédérale anticipe du beau temps avec un soleil généreux et un mercure à la hausse presque partout dans la province, si l’on excepte les secteurs de l’ouest du Québec.

Le retour des averses sera accompagné par de la douceur attendue pour le reste de la semaine dans la majeure partie du Québec, alors que les températures pourraient atteindre les 20 degrés dans le sud de la province.