Épilepsie: les crises incontrôlées demeurent un défi majeur pour certaines personnes

Environ un tiers des Canadien.ne.s atteint.e.s d'épilepsie ne parviennent pas à contrôler complètement leurs crises avec les thérapies de première ligne. Même si l’épilepsie est considérée comme une maladie hautement traitable, les besoins médicaux non satisfaits en matière de médicaments sont considérables.

Simon Thibault, un Québécois de 46 ans, vit depuis de nombreuses années avec les limites que lui impose son épilepsie.

«Comme je l'ai toujours dit, je ne souffre pas d'épilepsie, je vis avec l'épilepsie, car c'est elle qui dicte ma vie. Chaque choix que je fais doit être en rapport avec la maladie, sinon j’en paie le prix», confie M. Thibault.

Dr. Jean-François Clément, neurologue spécialiste en épilepsie et membre du programme de chirurgie de l’épilepsie de l’hôpital Charles-Le Moyne

Selon le Dr. Jean-François Clément, neurologue spécialiste en épilepsie et membre du programme de chirurgie de l’épilepsie de l’hôpital Charles-Le Moyne, «malgré les médicaments actuellement disponibles, la réalité demeure qu'environ un.e Québécois.e sur trois atteint.e d'épilepsie continue de vivre des crises incontrôlables, ce qui a un impact considérable sur leur vie, leurs opportunités de carrière et leurs relations. Ainsi, pour bon nombre de mes patient.e.s, il est indéniable qu’il existe encore un besoin insatisfait d’options thérapeutiques pour lutter contre l'épilepsie.»

L’épilepsie est la deuxième maladie neurologique la plus courante au Canada

Simon Thibault

Plus de 300 000 Canadien.ne.s, dont environ 88 000 Québécois.es, vivent avec cette maladie. Pour ceux et celles qui se trouvent dans le «un sur trois» comme Simon et qui n'ont pas trouvé de traitement approprié, l’épilepsie a un impact sur presque tous les aspects de leur vie.

Les personnes dont les crises ne sont pas contrôlées sont confrontées à des difficultés beaucoup plus grandes en ce qui concerne les interactions sociales, les perspectives d'éducation, les possibilités de carrière et même la santé mentale.

D’un point de vue psychosocial, les patient.e.s qui ont une épilepsie non contrôlée ont souvent d’autres troubles associés, tels que des troubles cognitifs, un handicap psychosocial (incapacité d'aller à l'école, à trouver un emploi ou à conduire), des comorbidités psychiatriques (comme la dépression et l’anxiété) et un risque de mortalité de 2 à 3 fois plus élevé en raison des blessures ou d’un arrêt cardio-respiratoire liés aux crises. Les besoins pour les personnes souffrant d’épilepsie réfractaire sont considérables.

«L'impact le plus significatif est celui de l'autonomie. Je suis contraint à être assis du côté passager pour le reste de ma vie, car je ne peux pas conduire. Je suis voué à être bien entouré, puisque le soutien sera toujours essentiel pour moi. Je suis limité à avoir des emplois qui sont sans risque pour moi et pour autrui. Et surtout, je suis destiné à être moi, Simon Thibault, épileptique de 46 ans, qui doit parfois mettre ses rêves de côté, car je suis la proie de mes neurotransmetteurs», illustre M. Thibault.

Des organismes essentiels pour épauler ces personnes vulnérables

Anie Roy et Simon Thibault

Le travail d'organismes, comme Épilepsie Montérégie et Épilepsie Section de Québec, est indispensable pour soutenir les personnes qui vivent avec l’épilepsie, et une plus grande sensibilisation est essentielle pour améliorer la vie quotidienne de ces personnes.

Selon Anie Roy, directrice et intervenante psychosociale chez Épilepsie Montérégie, «l’épilepsie est une cause qui ne reçoit pas l’attention dont elle a grandement besoin. L’épilepsie impose ses contraintes, ses rythmes, ses deuils, ses visites médicales et hospitalières. Composer avec une épilepsie réfractaire devient rapidement épuisant et les impacts de la maladie pour les patient.e.s et les proches s’accumulent».

Pour M. Thibault, la possibilité de contrôler ses symptômes représenterait un changement complet dans sa vie.

«Je me sentirais un peu plus comme tout le monde, libre d'aller là où le vent me mène sans trop me poser de questions et être moins une source d'inquiétude pour ma fille de 12 ans, ma femme et mes deux grands gaillards, à qui j’en ai fait voir de toutes les couleurs avec mes crises d’épilepsie, toujours aussi spectaculaires les unes que les autres. Et au pluriel, car j'en ai plusieurs à mon actif!

J'ai quitté mon emploi dans une usine pour venir travailler dans un magasin de vélos, parce que mon état de santé ne me permettait pas de travailler en toute sécurité. Ce serait une bénédiction de ne pas être contraint à des situations similaires à l'avenir», souligne M. Thibault.

Des solutions pour les soutenir au quotidien

En ce qui concerne les actions qui pourraient rapidement être prises par le gouvernement, M. Thibault et des organisations telles qu’Épilepsie Montérégie et Épilepsie Section de Québec partagent une perspective similaire: donner accès à des médicaments qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres juridictions, investir dans la recherche, et mieux soutenir les organismes d’aide à l’épilepsie qui sont toujours au front pour accompagner, guider et soutenir les personnes atteintes d'épilepsie et leurs familles afin d'aller chercher l'aide qu'elles ont besoin.