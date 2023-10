Il y a une différence entre le rejet de la souveraineté et la volonté de faire fonctionner la fédération. Il y a une différence entre ne pas ou ne plus vouloir la séparation et le fait d’aimer le Canada.

Demandez à François Legault s’il est fédéraliste, il répondra qu’il n’est plus souverainiste. Et c’est dans ce gris que nous évoluons depuis plusieurs années.

Cette semaine, nous verrons un premier ministre qui va fort probablement critiquer vertement le budget de l’an 1 d’un Québec souverain, en rappelant toutes les conséquences, notamment économiques, s’y rattachant. Il nous parlera également des revenus de la péréquation. Ce sont certainement de bons arguments, mais ni les emplois ni la péréquation ne sont les meilleurs arguments de celui qui croit au pays uni.

François Legault est un nationaliste non binaire. Ni souverainiste ni fédéraliste, il ne veut pas se faire imposer une position et ne veut pas avoir à choisir. Il ne veut plus parler de souveraineté, mais exerce une gouvernance souverainiste. Pour preuve, la récente décision de rompre avec la réciprocité des autres provinces en matière de droits de scolarité en est un exemple patent.

Le gouvernement Legault n’entretient pas de relations particulières avec ses homologues des autres provinces. Rappelons-nous le très fragile front commun en matière de transferts en santé durant lequel le Québec et, disons-le franchement, François Legault se sont fait avoir par Doug Ford, premier ministre de l’Ontario. Cette trahison, si elle en était une, était le symptôme de l’indifférence trop longtemps manifestée par François Legault et son gouvernement envers le Rest Of Canada.

Cette semaine, nous parlerons beaucoup de l’option souverainiste. Paul St-Pierre Plamondon forcera, de manière très habile, le premier ministre à s'engager et à discuter d’un sujet beaucoup trop longtemps balayé sous le tapis caquiste. Comment réagiront les troupes de ce caucus aux milles positions?