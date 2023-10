Il ne faut pas donner «un permis de tuer» à Israël, décrie le premier ministre palestinien

Le premier ministre palestinien a condamné lundi les prises de position qui donnent «un permis de tuer à Israël», après que Washington et des pays européens, invoquant son «droit de se défendre», se sont gardés de l'appeler à mettre fin à ses frappes à Gaza.

«Ce que nous entendons de la bouche des dirigeants de l'occupation (Israël, NDLR) sur les préparatifs pour une invasion terrestre signifie davantage de crimes, d'atrocités et de déplacement forcé», a déclaré Mohammed Shtayyeh à l'ouverture d'une réunion du gouvernement palestinien à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

«Nous condamnons les prises de position qui constituent un permis pour tuer et offrent (à Israël) une couverture politique pour commettre des massacres et semer la destruction à Gaza», a ajouté M. Shtayyeh, dont le gouvernement n'exerce aucun pouvoir dans la bande de Gaza contrôlée par les islamistes du Hamas.

Le président américain Joe Biden et les dirigeants des principales puissances occidentales, avec lesquels il s'est entretenu, ont réitéré dimanche leur soutien à Israël, tout en appelant au respect du droit humanitaire international, selon un compte-rendu de la Maison-Blanche.

M. Biden s'est entretenu avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Rishi Sunak, le premier ministre canadien Justin Trudeau et la première ministre italienne Giorgia Meloni, a indiqué la Maison-Blanche.

«Les dirigeants ont réitéré leur soutien à Israël et son droit de se défendre contre le terrorisme et ont appelé au respect du droit humanitaire international, notamment la protection des civils», a indiqué la Maison-Blanche.

Plus de 5000 personnes, dont plus de 2000 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza, selon les autorités locales, depuis le début des bombardements israéliens menés en représailles à une attaque sanglante et d'une ampleur sans précédent perpétrée par des commandos du mouvement islamiste sur le sol israélien le 7 octobre.

Plus de 1400 personnes, en majorité des civils, ont été tuées selon les autorités israéliennes, et plus de 200 autres enlevées, lors de cette attaque à la suite de laquelle Israël s'est juré d'éradiquer le Hamas.