Lane Hutson blessé: les nouvelles sont encourageantes

Les partisans du Canadien peuvent respirer: la blessure subie par Lane Hutson vendredi soir dernier face aux Fighting Irish de Notre-Dame n’est pas sérieuse.

Les Terriers de l’Université de Boston s’étaient d’ailleurs empressés de confirmer, le lendemain, que l’état de Hutson serait considéré au jour le jour.

Un porte-parole de l’équipe a confirmé au Journal, lundi matin, qu’il était même possible qu’il soit en uniforme ce vendredi pour affronter les Minutemen de UMass.

En trois matchs cette saison, le choix de deuxième ronde du CH a inscrit un but et une passe, et maintenu un différentiel de -4.

