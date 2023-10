Lara Fabian devient coach à «The Voice Kids»

Après avoir été coach à La Voix et à The Voice: La plus belle voix, Lara Fabian retrouvera un fauteuil à The Voice Kids, non pas en Angleterre comme le titre pourrait le laisser croire, mais bien en France.

La chanteuse et ancienne directrice de l’Académie à Star Académie rejoint ainsi Patrick Fiori et Slimane, qui seront de retour pour la 10e saison de The Voice Kids. Le quatuor sera complété par Claudio Capéo. Ce dernier, qui a été candidat à The Voice, et Lara Fabian remplacent Kendji Girac et Nolwenn Leroy.

«Tellement heureuse de rejoindre l’équipe de The Voice pour la version kids cette fois! Hâte de vivre cette aventure avec mes amis coachs», a dit Lara Fabian, lundi, sur Instagram.

L’émission The Voice Kids est diffusée sur TF1. Depuis ses débuts, elle a permis de faire éclore le talent d’artistes comme Bilal Hassani, Carla Lazzari, Lou et le Québécois Lenni-Kim.