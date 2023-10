Pink révèle pourquoi elle fait des cascades aériennes lors de ses concerts

Pink a expliqué pourquoi elle réalisait des acrobaties aériennes lors de ses concerts.

Lors d'une interview pour le Los Angeles Times, la chanteuse de So What a révélé qu'elle avait commencé à se lancer dans les airs pendant ses concerts pour lutter contre son vertige. « Absolument, a répondu la chanteuse de 44 ans lorsqu'on lui a demandé si elle avait peur pendant ses cascades. C'est pourquoi j'ai commencé à les faire, parce que j'ai le vertige et que je ne veux pas avoir peur. »

La chanteuse de Lady Marmalade a ajouté : « J'ai été dans des situations où je ne me sentais pas bien. Je me demande tous les soirs si mes élastiques vont fonctionner. Mais c'est une bonne façon de mourir s'ils ne fonctionnent pas. »

Tout au long de sa tournée de 2023, elle s'est hissée à des cordes pour réaliser une série de cascades aériennes, pour lesquelles elle est aujourd'hui connue. Dans son interview, on lui a également demandé si ses enfants, Willow, 12 ans, et Jameson, six ans, lui demandaient de renoncer à ses acrobaties. « Peut-être mon fils me le demande un peu, mais il est juste petit. Ils ont du sang de Carey Hart dans leurs veines. Je veux dire, il est pire que moi », a-t-elle justifié, faisant référence à son mari, qui a été pilote de moto et compétiteur de motocross freestyle.

Pink a conclu sa tournée Summer Carnival en août et a lancé sa nouvelle série de concerts, Trustfall, à Sacramento, en Californie, le 12 octobre.

