Québec a besoin d’un leadership fort, plaide le nouveau député péquiste Pascal Paradis

Le nouveau député péquiste de Jean-Talon, Pascal Paradis, plaide pour le retour d’un leadership fort à Québec, où les gens sont fiers et ambitieux, mais ont besoin, comme partout ailleurs, d’élus capables de catalyser cette énergie et de pousser pour faire avancer les projets.

Assermenté mardi, le député de l’opposition joint ainsi sa voix à tous ceux, dont je fais partie, qui s’inquiètent du leadership pour la capitale nationale à l’Assemblée nationale, depuis cinq ans.

En entrevue, M. Paradis, responsable des dossiers de la région pour le PQ, tient un discours qu’il souhaite constructif, «comme celui qu’il a tenu durant sa campagne», souligne-t-il.

Aussi reconnaît-il certaines réalisations de la CAQ, comme la phase trois de la promenade Samuel-De Champlain, magnifique projet lancé par les libéraux et inauguré par le gouvernement Legault cet été. Il souligne aussi l’énergie différente véhiculée par Jonatan Julien comme ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Pascal Paradis apprécie également le fait que le premier ministre Legault ait affirmé vouloir être ambitieux pour la région, et faire en sorte que des liens politiques et économiques plus forts unissent les deux rives.

«Je veux reconnaître les choses qui avancent, mais en même temps, est-ce qu’on a le leadership régional dont on a besoin, est-ce qu’on a les sourires, l’énergie, l’impetus où on dit: “Wow, à Québec, on se lance, on se parle, on est positifs et on est optimistes”? Je pense qu’à Québec, on est capables de ça.»

Déplacer des montagnes

Paradis s’inquiète de voir la CAQ ressusciter le troisième lien dans des circonstances troubles. Il s’inquiète aussi de voir que l’idée d’un référendum sur le tramway circule dans les rangs de la CAQ à Québec.

Québec est une ville qui a de gros débats, de gens d’opinions, de convictions, où les gens se parlent dans le blanc des yeux, mais sont aussi capables de grandes choses quand ils se mettent ensemble, de déplacer des montagnes et de réussir là où tout le monde croyait que c’était impossible, décrit le député.

Dans cette optique, il tend la main au gouvernement «pour faire en sorte qu’on dialogue et qu’on se rejoigne à Québec». «Il faut rêver, il faut qu’on ait une vision, que tu les mobilises», dit-il, ajoutant qu’il «faut se recentrer sur les intérêts supérieurs de la capitale nationale.»

Il faut avancer

Pascal Paradis pense notamment à tous les dossiers d’infrastructures et au tramway. «Après tous les débats qu’on a eus sur ces questions-là, je pense qu’on devrait être à un moment où on est capables de faire converger et de se dire qu’on avance et on fait quelque chose pour l’avenir.»

L’élu interpelle le gouvernement pour qu’il dise quelles sont sa stratégie et sa vision pour le tramway, dont il est le principal bailleur de fonds. La position du fédéral est claire: il embarque. Ce n’est pas le cas du gouvernement du Québec, «qui est dur à saisir et a plus l’air d’utiliser la pédale de frein». Il ne saurait dire mieux.

Photo Stevens LeBlanc

Paradis rappelle que le réseau structurant de transport collectif est un projet d’urbanisme, qui lance une région en avant. «Et c’est pas ça qui se passe, et ça va comme c’est mené», déplore-t-il, en faisant référence aux différentes sorties de la CAQ. «Est-ce qu’on sent de l’enthousiasme, de la cohésion, de la cohérence, ou est-ce qu’on sent plutôt de la confusion, par exemple depuis l’élection dans Jean-Talon?»

Pascal Paradis croit qu’il faut écouter les gens qui s’opposent au projet, et les respecter. Il est cependant convaincu que si les représentants de tous les partis élus à l’Assemblée nationale parlent d’une même voix, que les gens vont embarquer. Il rappelle que les quatre partis ont adopté une motion en faveur du projet, à la fin de septembre.

Plus que bienvenue

Depuis le départ d’Agnès Maltais, en 2018, aucun élu péquiste n’était parvenu à conquérir les électeurs dans la grande région de Québec.

L’arrivée de Pascal Paradis représente une excellente nouvelle pour la région. La pression supplémentaire qui pourra ainsi être mise sur le gouvernement Legault, afin qu’il représente les intérêts de la capitale nationale, est plus que bienvenue.