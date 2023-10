Une école privée décide de nommer une intelligence artificielle comme... directrice de l’établissement

Une intelligence artificielle a été nommée comme directrice à la tête d’une école privée du sud de l’Angleterre, pour réduire la charge de travail des dirigeants scolaires et les aider à prendre des décisions.

«Bienvenue dans le bureau de la directrice IA! Comment puis-je vous aider aujourd'hui?», peut-on voir sur le site web de l’école privée Cottesmore, au Royaume-Uni, sous une vidéo de présentation montrant la nouvelle directrice, Abigail Bailey, entièrement générée par intelligence artificielle (IA).

Depuis la semaine dernière, la femme robotisée est présentée comme la nouvelle directrice du pensionnat privé situé dans le Sussex de l'Ouest, où elle agirait concrètement comme conseillère pour le directeur «humain» de l'école Cottesmore, Tom Rogerson, selon ce qu’a rapporté la BBC mardi.

«J'ai été nommée pour aider à la gestion et à la direction de l'école Cottesmore. [...] Pour plus de clarté et une divulgation complète, je suis un robot IA directrice d’école», peut-on l’entendre articuler dans la vidéo qui ne laisse cependant aucun doute quant à la nature de l’IA.

La directrice de type «chatbot», c'est-à-dire avec laquelle on peut communiquer par écrit, aurait ainsi été conçue spécialement par un développeur pour aider le directeur dans ses tâches, mais également les autres enseignants et membres du personnel.

«Être un chef d'établissement, un directeur, est un travail très solitaire. Bien sûr, nous avons des groupes de directeurs d'école... mais juste d’avoir quelqu’un ou quelque chose à portée de main pour aider [...] c’est très rassurant», a souligné Tom Rogerson à «The Telegraph», selon la BBC.

«C'est agréable de penser que quelqu'un qui incroyablement bien formé est là pour vous aider à prendre des décisions», a-t-il ajouté au média britannique.

Les élèves, âgés de 4 à 13 ans, auraient aussi accès à leur propre version de l’IA pour les aider dans leurs études, a relaté le média britannique.

Évidemment, l’entité robotique ne pourra pas diriger d’assemblées, donner des retenues ou distribuer des devoirs, a précisé le média britannique, et l’école ne prévoit pas l’employer pour remplacer des enseignants, selon le directeur.