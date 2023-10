[VIDÉO] «Les vacances de Monsieur Bruno»: l’explorateur rigolo Bruno Blanchet de retour à Évasion

En novembre, Bruno Blanchet se réinstallera sur Évasion avec Les vacances de Monsieur Bruno, presque 10 ans après le début de la première saison.

Le globe-trotteur aguerri et son équipe iront cette fois à la découverte du Mozambique, du Lesotho, de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud. Ils s’immergeront, encore une fois, dans la culture et le quotidien des gens qu’ils rencontreront en chemin.

Ces nouvelles aventures sortiront évidemment des sentiers battus et seront agrémentées de l’humour et des folies de Bruno Blanchet.

Les 12 épisodes de la nouvelle saison des Vacances de Monsieur Bruno, produits par Zone3, en collaboration avec Québecor Contenu, seront présentés sur Évasion dès le 17 novembre, à 21h.