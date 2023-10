Violence conjugale: la télé qui rit des victimes

Une lectrice m’a écrit pour me dire que les avocates de l’émission Les Justiciers, diffusée les vendredis à 20 h à Noovo, avaient ridiculisé une femme qui disait vivre de la violence conjugale. J’ai vérifié.

En effet, les avocates blâment la plaignante et répètent les pires stéréotypes sur les violences conjugales.

Est-ce normal?

Dans Les Justiciers, trois avocates entendent des litiges entre citoyens et «délibèrent entre elles pour établir le montant des dommages à accorder».

Dans l’émission intitulée Partie avec mon meilleur ami, j’ai été choquée que ces avocates ridiculisent une femme qui réclamait à son ex sa part de loyer impayé.

Dès le départ, le ton de l’animateur Paul Houde est sensationnaliste et moralisateur: «Cette jeune femme a quitté le logement qu’elle partageait avec son conjoint sous prétexte qu’elle subissait de la violence conjugale et elle a trouvé refuge dans les bras du meilleur ami de son ex!»

La plaignante raconte qu’elle avait peur de son conjoint parce qu’il faisait des trous en frappant dans les murs et dans les portes (on a vu des photos effroyables) et qu’il était «agressif verbalement». Elle raconte qu’un soir où elle faisait la fête avec des amis dans un parc, son conjoint a débarqué et s’est battu avec ses deux amis.

Elle avait «peur de rentrer à la maison à chaque fois» parce qu’elle ne savait pas «ce qui allait se passer».

La réponse de Me Marie-Elaine Tremblay: «Si je m’en vais ce soir faire le party dans un parc, intoxiquée, avec deux autres hommes, moi aussi je vais avoir peur de rentrer et voir la réaction de mon mari! Il sera pas content. C’est pas de la violence conjugale ça, c’est une réaction qui est tout à fait normale dans un couple».

Une «réaction normale»? Imaginez le message que ça envoie en cette ère de dénonciation des féminicides!

«Il a jamais exercé de violence conjugale contre vous. Et vous, vous dites ça. Je trouve ça odieux!», lui lance l’avocate.

Une autre avocate lui dit en rigolant: «Vous, vous avez aucune responsabilité dans tout ça?».

Un cas classique de «blâmer la victime»!

Pourtant, l’homme reconnaît que lors d’une chicane dans son auto, il a pris le poignet de la plaignante et l’a serré.

Les avocates reprochent à la femme de ne pas avoir contacté un centre pour victimes de violence conjugale. «Elle avait la solution, elle l’a pas mise en place. À quel point c’est négligent de sa part». Me Elfriede Duclervil s’exclame: «Moi ce que je vois, c’est le pattern d’une jeune fille sur le plan émotionnel qui ne semble pas être très stable».

Les avocates jugent la femme au lieu de juger la cause!

Sur la page Facebook de l’émission, on lit de nombreux commentaires outrés:

«Je n'en reviens pas en 2023 de voir des propos comme ça, venant de femmes en plus!».

Des questions

Est-ce le rôle d’une émission de petites créances, au sujet de loyers impayés, de se prononcer sur une cause de violence conjugale? Selon la loi, «vous pouvez demander de résilier votre bail résidentiel, si votre sécurité est menacée en raison de violence conjugale, même si vous n’avez pas porté plainte à la police».

Pourquoi aucune des trois avocates n’a mentionné ça à la plaignante... au lieu de rire d’elle?