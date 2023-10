«1989 (Taylor’s Version)»: 7 choses à savoir sur le réenregistrement de l’album de Taylor Swift

La popularité de Taylor Swift pourrait-elle atteindre de nouveaux sommets? Après le succès de son film-concert Taylor Swift: The Eras Tour, la star de 33 ans revient avec le très attendu 1989 (Taylor’s Version) vendredi. Voici sept choses à savoir sur ce nouvel album.

Le 27 octobre 2014, Taylor Swift lançait 1989, son cinquième album qui allait la mener au rang de star pop.

Dans la foulée de son conflit avec l’étiquette Big Machine Records, qui a vendu les enregistrements originaux de ses six premiers albums contre son gré, Taylor Swift annonçait en 2019 qu’elle comptait les réenregistrer pour reprendre le contrôle de sa musique.

Après Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) et Speak Now (Taylor’s Version), place à 1989 (Taylor’s Version)!

Des indices menant à l'annonce

Photo MEGA/WENN

En spectacle lors du Eras Tour à Los Angeles le 9 août (qui s’écrit 8/9 en Amérique), Taylor Swift a annoncé que la sortie du réenregistrement de son album 1989 était prévue le 27 octobre, soit 9 ans après le lancement de la version originale. Plusieurs fans se doutaient de l’annonce à venir notamment vu la date, ainsi qu’à cause des tenues bleues de l’artiste sur scène – qui est en fait la couleur représentant l’opus.

5 chansons inédites

À travers le réenregistrement de ses succès, dont Style, Bad Blood et Blank Space, les fans pourront découvrir cinq chansons rejetées de la première version de 1989. Réunies dans The Vault, ou «coffre-fort» en français, un endroit métaphorique qui contient les pièces de Taylor Swift écrites à l’époque de chaque album réenregistré, les chansons n’ont jamais été dévoilées au grand public. Sur 1989 (Taylor’s Version), les titres inédits sont: Slut!, Is It Over Now?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go et Suburban Legends.

Le réenregistrement préféré de Taylor Swift

En annonçant la nouvelle sur ses réseaux sociaux, la star a confié à ses fans que 1989 (Taylor’s Version) était son réenregistrement favori. «L’album 1989 a changé ma vie de multiples façons [...]. Pour être parfaitement honnête, c’est mon réenregistrement PRÉFÉRÉ que je n’ai jamais fait parce que les cinq chansons du coffre sont tellement folles! Je n’arrive pas à croire qu’elles aient pu être laissées de côté.»

1989 (Taylor’s Version) a (déjà!) fait planter Google

Dans le but de faire découvrir les titres des chansons inédites sur le réenregistrement de 1989, Taylor Swift a proposé à ses fans de résoudre 33 millions de puzzles via Google. Les Swifties n’ont pas tardé à affluer, réussissant à faire planter le jeu par leur enthousiasme. Un problème vite résolu par Google, qui montre tout de même l’immense popularité de la star.

Des rumeurs de collaborations

Getty Images via AFP

Taylor Swift aime surprendre ses fans, c’est connu. Dans l’attente de 1989 (Taylor’s Version), de nombreuses rumeurs ont indiqué que Nicki Minaj, Lorde, Harry Styles et Ed Sheeran auraient participé à l’album. Est-ce que ça s’avérera exact?

L’album le plus vendu depuis 12 ans en 2014

Qui dit Taylor Swift, dit profit, et son album 1989 en est une belle preuve. La première semaine de sa sortie, l’opus s’est écoulé en 1,3 million de copies aux États-Unis, devenant l’album le plus vendu depuis 12 ans selon l’Institut Nielsen. Encore aujourd’hui, 1989 demeure un des plus grands succès commerciaux de Taylor Swift.

1989 a marqué son passage à la pop

AFP

Le réenregistrement de 1989 attire particulièrement l’attention puisqu’il a transformé Taylor Swift en star de la pop. Si l’artiste flirtait avec le style depuis un moment, après des débuts dans la musique country, elle a terminé son virage stylistique avec 1989. En entrevue avec Le Journal de Montréal en 2014, la femme d’alors 24 ans confiait : «Ç’aurait été irrespectueux pour le monde de la musique country de prétendre que ce disque n’était pas entièrement pop. »