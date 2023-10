Acapulco isolé après le passage de l'ouragan Otis

Acapulco était toujours coupé du reste du Mexique mercredi matin après le passage du puissant ouragan Otis qui a provoqué de sérieux dégâts dans la célèbre station balnéaire du Pacifique et sa région.

«Jusqu'à présent nous n'avons pas d'éléments sur des pertes en vies humaines, mais il n'y a pas de communication», a déclaré le président Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le président a mentionné des «dégâts matériels», évoquant des «effondrements» le long de l'autoroute menant vers Acapulco, et assuré que le gouvernement tentait de rétablir les communications.

«Le plus important est de s'occuper des populations affectées. Nous n'avons toujours pas d'évaluations des dégâts, parce qu'il n'y a pas de communications», a déclaré la coordinatrice nationale de la Protection civile Laura Velazquez à la chaîne de télévision Milenio.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des premiers dégâts matériels.

Des commerces ont été touchés et des touristes dans les hôtels ont placé des lits et des matelas pour protéger leur chambre, d'après ces vidéos.

L'ouragan de force 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson a touché terre dans la nuit de mardi à mercredi avec des vents supérieurs à 250 km/heure.

Comme prévu, il s'est affaibli en catégorie 1 en progressant dans l'intérieur des terres au nord-ouest d'Acapulco.

Le gouvernement a envoyé sur place les ministres de la Défense, de la Marine, de la Sécurité et des Communications. Ils voyagent par la route, faute de pouvoir se rendre sur place en avion.

«Mettez-vous à l'abri, restez dans des endroits sûrs: loin des rivières, des ruisseaux, des ravins et soyez vigilants», avait averti le président sur X (ex-Twitter) mardi soir.

À la levée du jour mercredi, une grande partie d'Acapulco -qui compte près de 780 000 habitants- se trouvait sans électricité à la suite d'une coupure décidée à titre préventif, selon les médias locaux.

La Commission fédérale d'électricité (CFE, publique) a indiqué qu'elle avait rétabli mercredi le courant pour 40% des 504 000 usagers touchés dans la région d'Acapulco.

«Je vous demande de ne pas baisser la garde», a insisté mercredi matin auprès des habitants de l'État du Guerrero (sud-ouest) la gouverneure Evelyn Salgado.

À Acapulco, des habitants se sont barricadés chez eux, après avoir stocké de la nourriture et de l'eau.

Les hôtels sont remplis à 50% et les autorités locales ont préparé des places d'accueil dans les auberges, tandis que des militaires ont fait des patrouilles sur la plage.

Les écoles ont été fermées sur ordre du gouvernement de l'État du Guerrero.

Au large du Pacifique, le cyclone est monté en puissance en quelques heures à peine.

Paulina, Norma, Patricia, Ingrid...

Le 9 octobre 1997, la station balnéaire d'Acapulco avait été frappée par Paulina, qui avait causé la mort de plus de 200 personnes et provoqué l'une des catastrophes naturelles les plus graves du pays, hors tremblement de terre.

La semaine dernière, l'ouragan Norma a fait trois morts un peu plus au nord, dans l'État du Sinaloa. Norma a touché terre à deux reprises, une première fois dans la péninsule de Basse-Californie, puis dans l'État du Sinaloa.

Pris entre le Pacifique et le golfe du Mexique, le Mexique est exposé aux ouragans pendant la saison qui va de mai à octobre-novembre. Une douzaine de dépressions par an peuvent se transformer en ouragans plus ou moins dévastateurs.

Le plus puissant jamais enregistré, Patricia, en octobre 2015, avec des vents de 325 km/h, n'avait cependant fait que des dégâts matériels, car il était entré sur le territoire par une zone montagneuse inhabitée.

En septembre 2013, l'ouragan Ingrid dans le golfe et la tempête tropicale Manuel dans le Pacifique avaient pris simultanément en écharpe le Mexique.

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des cyclones (ou ouragans ou typhons selon les régions) les plus intenses augmente, mais pas leur nombre total.

Selon le Groupe international des experts du climat (Giec), la proportion de cyclones particulièrement intenses (catégorie 4 et 5) devrait ainsi augmenter de 10% par rapport à l'ère préindustrielle avec un réchauffement de +1,5°C de 30%.

Ils font notamment peser un risque de plus en plus important pour les communautés côtières victimes de phénomènes de vagues-submersions (appelées également submersions marines) amplifiés par la montée du niveau des océans, qui provoquent inondations et contamination par le sel des terres et de l’eau douce.

En raison de l’augmentation du niveau de la mer et des phénomènes de submersions marines, plus d’un milliard de personnes vivront dans des villes côtières à risque d’ici 2050, selon le Giec.