Amélie Lemieux, la mère de Norah et Romy, a entamé une démarche judiciaire contre la Sûreté du Québec

Amélie Lemieux, la maman de Norah et Romy Carpentier, a entamé un processus préjudiciaire dans le but d’être indemnisée par la Sûreté du Québec. Le corps de police a été sévèrement blâmé par le coroner pour des manquements dans l’opération de recherche afin de retrouver les petites avant que leur père ne leur enlève la vie en juillet 2020.

La mère des deux fillettes se dit profondément choquée d’avoir maintenant la confirmation du coroner que les lignes directrices des bonnes pratiques policières n’ont pas été suivies dans les heures suivant la disparition de ses filles.

Pour Amélie Lemieux, c’est un choc de lire le coroner Luc Malouin constater à regret que des instances hiérarchiques de la SQ ont «oublié la notion d’urgence».

«Ça avait été nommé dans Cédrika Provencher. Ils avaient dit qu’ils n’en échapperaient plus», déplore la maman en deuil, plus de trois ans après la mort de Norah et Romy.

«Pourquoi c’est arrivé à mes filles?»

Se battre pour la vérité

Pour Amélie Lemieux, le rapport d’enquête publique ne vient que confirmer ses soupçons.

«C’est le résultat de ma quête pour obtenir la vérité. Mais il aura fallu leur tirer du nez, la vérité», s’indigne-t-elle.

C’est pourquoi elle a entrepris dans les derniers mois une procédure préjudiciaire contre la Sûreté du Québec. Il s’agit de démarches dans le but d’en venir à une reconnaissance des préjudices présumés et ultimement à une entente de dédommagement. Si jamais aucune entente n'intervenait, Amélie Lemieux et ses avocats comptent déposer une poursuite civile en bonne et due forme contre le corps de police.

«Moi je vais aller jusqu’au bout», assure celle qui ne digère toujours pas l’absence de reconnaissance de la Sûreté du Québec.

«J’attends toujours des excuses. Des sympathies. Des fleurs. Quelque chose. Il n’y a rien eu», lance Mme Lemieux.

Quant aux propos de la haute direction qui affirme avoir déjà changé ses pratiques pour éviter que pareil drame ne se reproduise, Amélie Lemieux reste sceptique.

«Je vais le croire quand je vais le voir. Ma confiance n’est pas rétablie, pas du tout.»

Se reconstruire

Au moins, le rapport du coroner Malouin apporte un certain baume en répondant à certaines interrogations.

Mais la plus grande question, celle qui hante chaque nuit Amélie Lemieux, personne ne pourra jamais y répondre.

«Qu’est-ce que mes filles ont vécu? Est-ce qu’elles ont eu froid? Faim? Peur?» se questionne la maman de Norah et Romy, revenant continuellement à la décision de ne pas débuter les recherches pendant la première nuit ou de les stopper lors de la deuxième.

«Ils ont laissé mes enfants dans le bois», insiste la femme, qui essaie toujours de se reconstruire et qui poursuit son combat pour tenter d’être mère à nouveau.

«Ça me tient en vie. C’est mon Everest, mon ascension à moi.»

Ce qu'a dit Amélie Lemieux

«C’est très frustrant. Je suis en colère de constater qu’ils avaient des lignes directrices à suivre, des guides, mais qu’ils ne l’ont pas fait.»

«Il y a une reconnaissance de ce que je dis depuis le début. Quelqu’un m’a écouté quelque part. Je ne me sens plus seule à le dire qu’il y a eu des erreurs.»

«Je suis prête à voir pour qu’on s’entende à l’amiable. Il semble y avoir une ouverture pour l’instant, mais ce n’est pas fait.»